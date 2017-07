Ben 4 nomination per le strutture del Gruppo QC Terme alla terza edizione dei World Spa Awards, dal 2015 il più prestigioso programma di riconoscimenti del settore del turismo termale, nato per celebrare e premiare l'eccellenza nel mondo delle spa.

Competitor nazionali per QC Termemontebianco e QC Termeroma, finalisti rispettivamente per le categorie Italy's Best Wellness Retreat 2017 e Italy's Best Spa Hotel 2017.

L'architettura liberty che si fonde con il design moderno di QC Terme San Pellegrino concorre per l'esclusivo riconoscimento World's Best Design Spa 2017, mentre candidata per World's Best Mineral & Hot Springs Spa 2017 è la storica struttura di QC Terme Bagni di Bormio, di cui è appena stata ristrutturata la spettacolare vasca panoramica dei Bagni Vecchi, con vista sulla Valle.

Professionisti del panorama spa, dirigenti, esperti, operatori turistici, agenti media e ospiti possono esprimere le proprie preferenze votando le eccellenze preferite fino al 13 ottobre.

Appuntamento alla cerimonia di premiazione del 9 dicembre, in Vietnam, per scoprire i vincitori.

