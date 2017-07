Esistono nel nostro Paese dei piccoli tesori di storia e cultura poco conosciuti. Sono i Borghi, che si sono riuniti nel Club de “I Borghi più belli d’Italia” (www.borghipiubelliditalia.it) con lo scopo di valorizzare il grande patrimonio di arte, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. In Lombardia ce ne sono 20: Bienno (Bs), Cassinetta di Lugagnano (Mi), Castelponzone (Cr), Castellaro Lagusello (Mn), Cornello dei Tasso (Bg), Fortunago (Pv), Gardone Riviera (Bs), Gradella (Cr), Grazie (Mn), Gromo (Bg), Lovere (Bg), Monte Isola (Bs), Morimondo (Mi), Pomponesco (Mn), Sabbioneta (Mn), San Benedetto Po (Mn), Soncino (Cr), Tremezzina (Co), Tremosine sul Garda (Bs), Zavattarello (Pv).

Proprio per il 2017 è stato indetto l’Anno dei Borghi, promosso dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per proseguire il sostegno alla promozione del turismo slow. E per far conoscere meglio questi luoghi vengono organizzati diversi eventi, ultimo dei quali è stato la Notte Romantica, che si è svolta il 24 giugno nei 200 Borghi più belli d’Italia. La manifestazione, alla sua seconda edizione, ha visto l’adesione di quasi 200 Borghi, raccogliendo grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, facendo registrare circa 1 milione di visitatori. Questa edizione della Notte Romantica ha visto un ricchissimo programma di eventi (oltre 1.000): attraverso teatro, musica, danza, cinema, mostre, fuochi d’artificio, lanterne volanti e tanto altro, l’amore e il romanticismo sono stati rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi. Due i momenti caratterizzanti: la degustazione nei ristoranti del dolce “Pensiero d’amore”, ricetta appositamente creata per la manifestazione, e il bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di 100.000 palloncini “romantici” e rigorosamente biodegradabili.

«La Notte Romantica è un evento che unisce 200 splendidi Borghi, che fanno risplendere di bellezza la nostra Penisola. Questa manifestazione di straordinaria importanza è resa possibile grazie al grande impegno e alla creatività delle comunità locali, che hanno dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un grande evento italiano» ha dichiarato il presidente del Club de “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi.

Tra i prossimi appuntamenti che riguardano questi piccoli tesori, proprio in Lombardia si svolgerà il Festival Nazionale Acque Interne Borghi Lacustri e Fluviali, a Lovere dall’8 al 10 settembre.

