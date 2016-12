Da oggi tutti gli amanti della cultura nel Nord Italia avranno uno straordinario strumento a disposizione per godere dei preziosi siti culturali di Lombardia e Piemonte. Arriva infatti l’integrazione fra l’Abbonamento Musei Lombardia Milano e l’Abbonamento Musei Torino Piemonte: l’Abbonamento Musei Formula Extra, un prodotto culturale unico che mette a disposizione del possessore un ventaglio di possibilità costituito da oltre 300 musei distribuiti in due regioni contigue, i cui capoluoghi “distano” circa 45 minuti grazie al trasporto ferroviario ad alta velocità.

«E' un giorno davvero importante per la cultura a livello macroregionale in quanto nasce l'Abbonamento Musei formula extra che coinvolge istituti culturali della Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Cantone Ticino», ha spiegato l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini. «Quello che presentiamo - ha aggiunto ancora l'assessore - è un ampliamento dell'Abbonamento Musei Lombardia introdotto nell'anno di Expo e che dopo un anno e mezzo ha raggiunto le 20.000 tessere vendute».

Il nuovo prodotto non avrà una tessera dedicata dal punto di vista grafico, ma sui supporti già esistenti per l'abbonamento piemontese o lombardo sarà possibile caricare l'Abbonamento Musei valido per entrambe le regioni. Sono state individuate quattro categorie con differenti tariffe: intero al prezzo di 87 euro, senior (over 65 anni) a 72 euro, young (dai 15 ai 27 anni) con un costo agevolato di 62 euro e infine la categoria junior (fino ai 14 anni) a soli 40 euro. Tutti i punti vendita potranno vendere sia l'AM della regione in cui è situato, sia l'AM Formula Extra; il dettaglio dei musei aderenti e dei punti vendita è consultabile al sito www.abbonamentomusei.it.

«Un progetto macroregionale a tutti gli effetti - ha concluso l’assessore - che stiamo cercando di ampliare, con diverse formule, anche alle realtà liguri e venete».

