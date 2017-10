Manca ormai poco al “passaggio” della Nuvola del Benessere tra i cieli e le foreste delle Dolomiti della Val di Fassa, l'originale installazione artistica che dal 31 ottobre al 20 dicembre farà sognare dal giardino di QC Terme Dolomiti e sarà cornice di 50 speciali notti. Per entrare già nel mood di questa esperienza unica al mondo basta lasciarsi ispirare e partecipare al contest fotografico “La mia nuvola”, così da vincere i premi speciali in palio: vacanze in Trentino con esperienze wellness con prodotti Wella, coccole di benessere firmate QC Terme, quadri di Mao Fusina, l'artista delle nuvole. E ancora arredi Tempur, biancheria Frette, magnum Ferrari Trentodoc personalizzate. Partecipare è semplice: dall’1 ottobre al 30 novembre basta scattare una foto alla propria nuvola, astratta o reale, caricarla sul sito lamianuvola.qcterme.com insieme alla citazione che meglio la descrive, e condividerla sui propri profili facebook e instagram con l'hashtag #lamianuvola per raggiungere il maggior numero di voti. Gli autori che supereranno i 25 voti potranno vincere per estrazione i regali in palio.

In vista poi delle prossime feste, o solo per dire «auguri» o «ti voglio bene», QC Terme lancia i 7 nuovi Cassetti dei Desideri, vestiti a nuovo, per regalare una delle sette esperienze di benessere e di gusto che esaltano i sensi, da trascorrere nella magica atmosfera dei Resort. I Bagni di Bormio, la natura dell'Oasi di Porto fuori Roma o le maestose cime di QC Termemontebianco saranno il palcoscenico dei desideri che diventano realtà, per deliziose cene o pacchetti soggiorno indimenticabili da vivere in due. Si può scegliere tra Gusto o Cena di Benessere, oppure tra Fuga, Notte e Viaggio di Benessere, o anche Coccole e Desiderio di Benessere. Insomma, un cassetto per tutti i desideri. Targati solo QC Terme.

