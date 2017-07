Egregio presidente Maroni, ma la metropolitana arriverà mai a Vimercate? Mi scuso per la domanda diretta ma è anni che aspettiamo di capire se questa promessa diventerà realtà e poi leggo che Milano ha intenzione di fare arrivare la linea 2 solo fino a Brugherio. Dobbiamo dunque rassegnarci?

Enrica - Vimercate

Gentile Enrica, come è noto a tutti, prima di entrare nel merito di quello che lei chiede, ricordo, anche a beneficio di tutti i lettori, che Regione solo per il trasporto ferroviario, dal 2013 al 2017, ha messo a disposizione 2.766,3 milioni di euro; 33 milioni per il prolungamento delle linee MM; 30 milioni per la Desio - Seregno; 31 milioni di euro per il collegamento T1-T2 e 34 milioni per la Stazione unificata Cormano Cusano. Uno sforzo economico finanziario assolutamente ingente, circa 3 miliardi solo per e sulle infrastrutture sul ferro. Per la questione di cui lei mi domanda, Regione Lombardia, nel marzo 2009, ha espresso il proprio parere favorevole, nell'ambito della procedura per l'approvazione del progetto del prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate. Il 13 maggio 2009 il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato il progetto preliminare; il percorso decisionale relativo all'intervento è rimasto però sospeso dal 9 dicembre 2010, quando la Corte dei Conti ha bloccato la Delibera Cipe. Per tale ragione l’opera non ha potuto avere successivi passaggi approvativi formali. L’intervento, la cui realizzazione era peraltro già prevista nell’Accordo per la Tangenziale Est Esterna di Milano del 2007, è stato comunque confermato nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (approvato il 20 settembre 2016) tra le opere la cui realizzazione è prevista in un orizzonte temporale di lungo periodo.

