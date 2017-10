Promuovere la cooperazione commerciale ed economica, le opportunità di investimento e le attività promozionali sui rispettivi territori: sono questi i contenuti del memorandum siglato tra Assolombarda e Baiterek, holding nazionale kazaka di investimento la cui missione è quella di favorire lo sviluppo economico del Paese.

Firmatari del protocollo, nell’ambito del Business Forum Kazakhstan tenutosi a Palazzo Pirelli, Enrico Cereda, vicepresidente di Assolombarda con delega all’Internazionalizzazione ed Europa, e Anuar Omarkhojayev, deputy chairman JSC National Managing Holding Baiterek.

«L’Italia e la Lombardia rappresentano un importante partner economico per il Kazakistan - ha sottolineato Cereda - Già da tempo alcune grandi imprese italiane operano in questo Paese, il 9° più grande al mondo, ma ci sono ancora ampi spazi per il made in Italy legati in particolare all’industria manifatturiera di alta qualità. Insieme a Regione Lombardia, al Sistema Camerale e Confartigianato abbiamo rappresentato ad Astana, in occasione di Expo 2017, l’eccellenza del tessuto imprenditoriale lombardo. Con la sottoscrizione del protocollo con Baiterek, vogliamo evidenziare le opportunità che il Kazakistan può offrire alle nostre imprese».

«Questo accordo è un risultato dei nostri sforzi - ha commentato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese - Gli Expo sono per noi innanzitutto un motivo di incontro economico ed è con la partecipazione all'Expo di Astana che si è avviato il dialogo per giungere a questo importante risultato. Forti dell'esperienza di Milano abbiamo partecipato all'esposizione di Astana e oggi raccogliamo i primi frutti. Lo faremo anche con Dubai».

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale