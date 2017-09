L’edizione 2017 di Gustosando, Bresaolando, Costiera dei Cech in Cantina e Sentiero del Vino vede protagonisti nove comuni: Albaredo per San Marco, Ardenno, Buglio, Cercino, Civo, Dazio, Gerola Alta, Mello e Traona. Più di 50 associazioni di volontariato e svariati piccoli produttori locali di vino, formaggio, salumi, pane e dolci saranno pronti ad impegnarsi per rinnovare l’accoglienza in Bassa Valle nei fine settimana dal 30 settembre al 15 ottobre. A coordinare la manifestazione il Consorzio turistico Porte di Valtellina, pronto a offrire non solo sapori tipici e buon vino, ma anche assaggi di tradizioni, folclore, cultura, arte e paesaggi.

Per Gustosando i consolidati percorsi si dipaneranno nelle Valli del Bitto e sulla Costiera dei Cech: Albaredo, Gerola Alta, Dazio e Caspano nel weekend del 30 settembre e primo ottobre e del 7/8 ottobre. Alla scoperta delle ricette di antica memoria per un percorso che soddisferà tutti i cultori della buona cucina. Per quanto riguarda Costiera dei Cech in cantina: Traona, Mello e Cercino proporranno gli itinerari nelle antiche mura per la degustazione di vini di Valtellina abbinati ad assaggi di salumi, formaggi e dolci. Con Bresaolando il protagonista dell’evento sarà il salume della Valle, la Bresaola, che potrà essere degustata ad Ardenno e Buglio nei fine settimana del 30 settembre/ 1 ottobre e 7/8 ottobre, i sabati dalle 11.30 alle 22.30, le domeniche dalle 11.30 alle 17. E per concludere il Sentiero del Vino, per chi vuole degustare buon vino senza rinunciare a viste panoramiche sulla Bassa Valle.

