Il Made in Lombardia delle micro e piccole imprese ha negli Stati Uniti un mercato di sbocco importante: un’indagine della Confartigianato regionale sottolinea come gli Usa siano il primo mercato extra Ue per export di manufatti realizzati nei settori a maggior concentrazione di Mpi, e il terzo in assoluto dopo Francia e Germania. E l’associazione si domanda se sia un mercato a rischio nei mesi a venire. A far crescere le esportazioni è in particolare il settore dei Mobili, con una crescita dell’11,3%.

