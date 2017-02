Un viaggio lungo 60 anni nelle case degli italiani: Esselunga ricorda la sua storia con un 2017 che si annuncia ricco di iniziative. Dal primo supermercato aperto a Milano nel 1957 alla prossima apertura di Roma, con il primo superstore nella capitale, Esselunga offre una serie di iniziative per premiare la fedeltà dei suoi clienti.

Giovedì 26 gennaio è partito un concorso che, per sessanta giorni, mette in palio 1.500 Fiat 500 Lounge attraverso otto estrazioni settimanali: presentando la Carta Fìdaty, ogni 30 euro di spesa o 50 punti Fragola si riceverà un codice WOW per partecipare all’estrazione dei premi. I codici vincenti saranno pubblicati nei negozi e sul sito www.esselunga.it.

Al concorso possono partecipare anche i clienti che effettuano acquisti nelle Profumerie EsserBella e con il servizio di spesa on line di esselunga.it.

In palio ci saranno inoltre tanti premi istantanei da ritirare direttamente in negozio: 200.000 cesti di prodotti Esselunga, 100.000 sottopentola Alessi, 10.000 shaker Alessi, 7.500 penne Duo-Cart Aurora, 2.000 pesciere Sambonet, 1.000 sgabelli Mezzadro di Zanotta. Si tratta di oggetti ideati da designer italiani nel 1957, l’anno in cui a Milano apriva il primo Supermarket, con l’inconfondibile esse allungata disegnata dal grafico svizzero di fama mondiale Max Huber.

