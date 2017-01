Caro presidente Maroni la sanità lombarda non va male, ma i ticket ammazzano le famiglie, soprattutto se sono numerose e se hanno a carico persone con patologie comuni. Non si può far qualcosa?

Rebecca - Merate

Gentile Rebecca, la Regione ha già fatto e moltissimo: il 62% degli assistiti lombardi non paga già oggi il ticket e beneficia del 75% del valore erogato delle prestazioni che rappresentano il 70% di quelle erogate. Oltre a coloro che sono esenti per patologia, sono esenti dal pagamento del super ticket regionale gli anziani over 65 che hanno un reddito compreso tra i 36.151 e i 38.500 euro, i disoccupati che sono iscritti alle liste dei Centri per l’impiego e i loro familiari a carico con un reddito complessivo pari o inferiore a 27.000 euro, i nuclei familiari che hanno un reddito fino a 18.000 euro, che sono le misure introdotte dal Reddito di autonomia. Ma abbiamo voluto fare ancora meglio. Non più tardi di lunedì scorso abbiamo approvato una delibera che con lo stanziamento di 25 milioni di euro consentirà a 1,5 milioni di lombardi dal 1 febbraio di beneficiare del dimezzamento del super ticket regionale sanitario e per visite ambulatoriali. E’ certamente una misura importantissima che servirà sicuramente a migliorare la qualità della vita di tutti noi lombardi, e che alla luce delle risorse sempre minori messe a disposizione dal governo nazionale dimostra la capacità di Regione Lombardia di attuare politiche virtuose di razionalizzazione della spesa, basate anche sull’appropriatezza delle cure. Il via al taglio del super ticket regionale partirà dal mese prossimo. Si passerà dai 0 fino ai 30 euro oggi previsti per il massimo del valore delle prestazioni contenute nella ricetta, a 0 fino a 15 euro, portando il valore medio del super ticket da 9,8 a 7,8 euro.

