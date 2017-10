Avete notato quanti convegni ci sono in giro in questo periodo? Una roba impressionante. Si vota. E così, tanto per continuare ad ammorbarci di parole, i politici di turno mettono in scena il rito imbarazzante. L'obbiettivo sarebbe quello di discutere dei problemi e della loro soluzione. In realtà si tratta solo di passerelle, il più delle volte squallide, per volti in cerca di autore e culi in cerca di una nuova poltrona. Già, perché in questo povero Paese, quando qualcuno non ha niente da dire e niente da fare organizza un bel convegno.

Fateci caso. L'unica preoccupazione dei mendicanti di preferenze e di consensi, oltre a quella dell'ordine dei nomi da mettere nei manifesti, è quella di riempire la sala. Già, perché al popolo stufo delle prese per i fondelli non importa più niente di queste manifestazioni. E allora il compito viene delegato a una serie di loschi figuri, che hanno il compito di portare pubblico ad ascoltare gli inascoltabili. Sarà capitato anche a voi di essere molestati, supplicati, ricattati per partecipare a questo tipo di riti. E' l'Italia, quella peggiore. L'Italia che non cambia mai. Roba da farci sopra un convegno. Di psicologi.

