Siamo nel periodo di massimo picco influenzale che durerà tra le 6 e le 8 settimane. Ma se tutti, o quasi, sanno già come difendersi dal virus, che siano farmaci o rimedi naturali, pochi sanno che è fondamentale igienizzare la casa dopo influenza e raffreddore. Prima ancora che pensare alla disinfezione è importante che chi si è ammalato faccia sparire tutti gli oggetti «contaminati», fazzoletti, sciarpe, coperte o salviette. Siamo nel pieno del picco influenzale che durerà tra le 6 e le 8 settimane. Per difendersi dall’attacco dei virus è importante prevenire la diffusione della malattia a partire dalla stessa abitazione, disinfettandola con i prodotti in commercio affinché tutti i batteria siano eliminati. L’influenza ha avuto il suo picco proprio durante le feste natalizie costellate da visite frequenti di parenti e amici. Affinché quindi la casa non si trasformi in un covo di germi e batteri ancora in circolazione tra le mura domestiche trasformandosi in un potenziale agente infettivo per chi ci vive, è necessario il prima possibile mettere in atto una sorta di disinfezione, anche casalinga che aiuti a ripulire i diversi locali dal rischio di contagio. A partire dagli apparecchi elettronici, smartphone, Tv, e altri oggetti utilizzati quotidianamente che vanno disinfettati anche solo con acqua e alcol. Biancheria, asciugamani e vestiti possono trasportare batteri infettivi per settimane e perpetuare il ciclo della malattia in casa vostra. Per una pulizia accurata, immergete i capi sporchi nella candeggina o in un disinfettante prima di metterli in lavatrice. Poi lavateli con detersivo e acqua più calda possibile. I batteri prosperano nei bagni caldi, soprattutto in tappetini e salviette che vanno assolutamente sostituite appena terminato l'attaco influenzale. I punti di contatto sono le aree della vostra casa che la vostra famiglia usa e tocca di più, maniglie, interruttori, ringhiere, sciacquone del bagno, rubinetti, frigoriferi. Anche qui è sufficiente utilizzare un tampone imbevuto di alcol o candeggina. Come raccomanda la nonna, le finestre vanno spesso aperte per cambiare l'aria, soprattutto se infetta.

