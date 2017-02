Mantova (iml) Avete passato un’estate a rincorrere la ricrescita dei vostri peli e ora che è inverno avete lo stesso problema? Stufe di cerette, lamette e pinzette? Forse è arrivato il momento di sperimentare l’epilazione definitiva con luce pulsata. Proviamo a capire come funziona nello specifico.

Tutto gira intorno ad un processo denominato fototermolisi selettiva, l'energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria esplosione delle cellule del bulbo pilifero e la cancellazione dello stesso, per cui il pelo non ricrescerà più, infatti parliamo di epilazione definitiva.

I risultati finali per la depilazione laser definitiva (meglio definita come «progressivamente permanente») variano ovviamente da paziente a paziente, infatti le sedute vengono struttrate sulla base delle singole esigenze. Fattori influenzanti sono il tipo di pelle e dei peli che devono essere eliminati (colore della pelle, colore dei peli, fase di crescita, profondità dei follicoli e delle unità follicolari, zona del corpo da depilare, abbronzatura, ecc...). La luce pulsata ad alta intensità offre i benefici di un'epilazione evitando gli spiacevoli inconvenienti dati da metodiche troppo violente o aggressive per la pelle.

L'energia della luce viene trasformata in calore nel trasferimento alla pelle; il fascio della luce viene quindi attirato in modo selettivo dalla colorazione scura del fusto e della matrice del pelo in fase attiva che vengono immediatamente colpiti e distrutti.

La selettività secondo la quale agisce questo tipo di tecnologia permette di lasciare integri i tessuti circostanti che non vengono intaccati.

Infatti, al termine della seduta, si noterà appena un leggero rossore destinato a scomparire in breve tempo. In pratica, durante il trattamento, verranno progressivamente distrutti tutti i bulbi piliferi che si trovano in fase attiva. In questo modo, dopo alcune sedute, in media quattro a cadenza mensile, l'azione della luce pulsata avrà agito a 360° sul patrimonio pilifero che verrà ridotta addirittura dell'80%.

Sarà quindi facile e semplice notare i primi risultati che, già dopo i primi mesi, risulteranno definitivi e apprezzabili.

Grazie alla luce pulsata non dovrete più temere nessuna carezza.

