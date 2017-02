I nuovi giochi al parco di via Visi

Il Comune di Mantova, attraverso l'assessorato ai Lavori Pubblici, ha sostituito nei primi giorni di febbraio alcuni giochini ammalorati che si trovavano nel giardino di via Visi.

La palestrina era ormai vetusta e fortemente danneggiata. Ora ne è stata collocata una nuova in metallo, adatta ai bambini da due a otto anni, con tre pannelli di arrampicata e una seduta centrale. E' stato, inoltre, inserito un nuovo gioco a molla per bambini da tre a otto anni. I tecnici hanno anche provveduto a fare la manutenzione dei giochi esistenti.

E' recente anche la manutenzione delle stecche di legno delle panchine del giardino, sempre in via Visi. L'intervento è stato effettuato dall'Enaip di Mantova.

E' di pochi giorni fa la manutenzione del gioco principale, nell'area verde Borgo Angeli, con la sostituzione delle parti deteriorate o rotte.

In questi giorni si stanno realizzando una serie di interventi di manutenzione straordinaria di alcune aree gioco comunali per la conservazione delle strutture esistenti, con la sostituzione delle parti che risultano fatiscenti o rotte per normale usura o per danni causati da atti vandalici.

Altre manutenzioni sono previste presto in altri giardini.

Nell'area giochi di via Europa ci sarà la sostituzione delle parti ammalorate della palestrina con lo scivolo e la posa delle nuove sagome dei giochi a molla.

Verrà rifatta la pavimentazione antitrauma con ghiaia.

Nel Giardino via Maestri del Lavoro a Gambarara ci sarà la sostituzione delle sagome dei giochi a molla esistenti, mentre a Lunetta verrà eseguita la staffatura dei montanti in legno dello scivolo e la manutenzione del gioco principale.

Tutti questi interventi comportano una spesa di 15mila euro più Iva che servierà a mettere a disposizione di bambini, giovani e famiglie uno spazio tutto nuovo e ristrutturato in cui poter godere del proprio tempo libero e delle belle giornate che la primavera ci regalerà presto.

