Confartigianato Mantova, in collaborazione con For.Ma, ha organizzato un percorso formativo gratuito di 80 ore per sviluppare competenze teoriche e pratiche necessarie per intraprendere la professione nel settore della panificazione. Il corso è rivolto a giovani con meno di trent’anni, attualmente inoccupati e disoccupati, ed è finalizzato all’attivazione di un tirocinio formativo e all’inserimento lavorativo. Per questo, Confartigianato vuole coinvolgere le imprese del comparto alimentare che vogliano accogliere un giovane aspirante panificatore usufruendo di tutte le agevolazioni permesse da Garanzia Giovani. Le imprese potranno affiancarsi agli studenti anche in aula, in modo da fornire un apporto concreto alla formazione dei giovani e poter preventivamente valutarne l’attitudine al mestiere. Il percorso formativo sarà composto da lezioni teoriche e pratiche e tratterà argomenti di importanza fondamentale come lo studio delle qualità delle specifiche farine, la lievitazione, le tecniche di impasto, di preparazione e cottura, l’impasto indiretto, l’utilizzo dei semilavorati, la composizione di pane artistico, la produzione di pani regionali e per la ristorazione, l’utilizzo del pane raffermo, la creazione di pizze, focacce e pane etnico. L’intero corso si terrà presso il laboratorio del Cfp For.Ma in via Gandolfo 13 a Mantova. Il calendario del corso verrà comunicato al raggiungimento del numero minimo di iscritti: Confartigianato effettuerà una selezione dei candidati sulla base della reale attitudine e interesse a intraprendere un’attività lavorativa nel settore della panificazione. I candidati prescelti saranno presi in carico da Garanzia Giovani e dovranno frequentare il percorso formativo per intero e accettare le proposte di tirocinio o inserimento lavorativo che verranno nel frattempo individuate. Per info: 0376 408778 o formazione@confartigianato.mn.it.

