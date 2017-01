MANTOVA (ces) La carne alla griglia è una pietanza apprezzata da molti soprattutto in occasioni speciali come: una festa, una giornata in montagna o al mare, insomma una maniera per condividere un ottimo pranzo. Per realizzare una perfetta grigliata è indispensabile utilizzare le migliori carni e soprattutto è importante impiegare i tagli di carne giusti, per evitare che il risultato sia dei peggiori. In genere la cottura alla brace è molto flessibile, e permette di essere impiegata per la maggior parte delle carni. Ma non è finita. Anche se esistono accorgimenti comuni ognuno ha il suo segreto per realizzare un’ottima grigliata di carne. Ogni paese del mondo segue la sua tradizione, ma spesso anche tra vicini la maniera di preparare la grigliata cambia, a seconda delle usanze. In alcuni paesi la grigliata è annoverato come piatto principale della tradizione culinaria. Pensiamo all’Argentina e al suo asado. Per la preparazione può essere adoperato il taglio da brodo, che una volta cotto alla griglia risulta molto saporito, tipici sono inoltre le interiora, le salsicce. Il condimento dell'asado è il chimichurri, salsa ottenuta da una miscela di prezzemolo, origano, aglio, pimento, olio, aceto e sale. Per esaltarne il sapore e la consistenza, la carne deve essere cotta lentamente, anche per ore.

