MANTOVA (ces) A Natale e Capodanno a Corte Aldegatta pancia mia fatti capanna. A far da padrone dei menù appositamente pensati sono i piatti della tradizione culinaria mantovana. Tortino di asparagi, insalata alla Gonzaga e sorbir di cappelletti gli antipasti del menù natalizio, a cui seguiranno le crespelle al radicchio e speck e il risotto all’Amarone con porri e pancetta. Brasato di manzo con carciofi e cotechino con verde e purè di patate e contorno di verdure i secondi che verranno serviti il 25 dicembre. Non mancherà il dolce natalizio. Allettante anche l’offerta per San Silvestro: si inizia con triangolini di polenta con spuma di luccio, tortino di zucca con crescenza e tartufo, crostone con culatello e crema di carciofi. Accompagnati dall’intrattenimento musicale gli ospiti potranno deliziare il loro palato con i passatelli in brodo seguiti dal risotto porcini e crema di tartufo e dalle crespelle con pere e taleggio. Dopo il cosciotto di manzo al Madera, patate al forno e cipolle all’aceto balsamico, non può mancare il cotechino con lenticchie, di buon auspicio per il 2017. Al brindisi di mezza notte spumante e dolce per tutti. Chi volesse intrattenersi non deve fare altro che prenotare una delle camere o appartamenti di cui dispone l’agriturismo, immerso nella bellissima campagna mantovana a poca distanza da Mantova e Ferrara. I piatti della tradizione fanno da padroni durante l’intero anno: maccheroncini allo stracotto, risotto alla mantovana, risotto con porcini e tartufo e tortelli di zucca, tagliata di manzo, costate, fiorentine e per finire sbrisolona, salame dolce e dolci al cucchiaio non mancano mai. La famiglia Aldegatti, antichissima in Mantova, fu considerata nobile e potente fin dal XII secolo. Partecipò attivamente alla vita politica della città prima della Signoria dei Gonzaga. Ricca di molti beni sparsi nel contado, eresse in città un grande palazzo ancor oggi visibile in via Chiassi. Per benemerenze verso i Gonzaga, gli Aldegatti ottennero dal Duca Carlo II, verso la metà del XVII secolo, il titolo di «marchese», la cui legittimità fu riconosciuta con deliberazione della Regia Deputazione Araldica di Mantova intorno al 1730. Fra le famiglia patrizie la famiglia Aldegatti è verosimilmente quella che ebbe possedimenti di terre, a Segnate, in tempi più antichi: infatti sono state trovate diverse lettere dei marchesi datate da Segnate e dirette a qualche consigliere ducale. Le proprietà attorno alla Chiesa son degli Aldegatti fin dal 1400. La Chiesa sorse sul terreno donato dagli Aldegatti attorno al 1450, il che può fare lecitamente supporre che essi passassero qualche tempo dell’anno in villa, a Segnate.

