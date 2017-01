Mantova (iml) Il giorno del matrimonio deve essere tutto perfetto, dall’abito all’acconciatura passando per bomboniere e cerimonia. Non da ultimo la sede del ricevimenti che farà da cornice ai momenti più conviviali e spensierati della giornata. A Pieve di Coriano c’è un posto speciale, degno di una principessa protagonista delle più belle favole o film, dove la trama finisce sempre con un «e vissero felici e contenti», dopo che ci si sono scambiate le fedi nuziali e si è giurato amore eterno. E a ricordare a «principe» e «principessa» ci pensano i bei vestiti, con tanto di lungo velo bianco, la succulenta cucina e luoghi incantevoli dove festeggiare con chi si ama. E quale «teatro» migliore di Palazzo Pigozzi di Pieve di Coriano può comprendere tutto questo? Nessun altro! E non poteva che essere così dal momento che il proprietario del complesso è l’architetto restauratore Fabio Pigozzi (in foto). Edificato ex novo secondo un progetto unitario, nella seconda metà del 1700 sulle proprietà del feudatario della Mensa del Vicariato di Mantova Vanini Teodoro, il complesso architettonico venne terminato l’11 maggio 1771. Si tratta di una riproposizione in chiave barocca della tradizionale «sezione Aurea» di Leon Battista Alberti. Il modulo classico rinascimentale è riconoscibile nelle dimensioni e nelle proporzioni di tutti gli interni che compongono i vari corpi di fabbrica; l’equilibrio della «sezione Aurea Albertiana» riscontrato a livello planimetrico si riflette simultaneamente a livello volumetrico. Palazzo Pigozzi è un incantevole villa del 1700, con sale per 3.500 mq, immersa in un parco di 65.000 metri sapientemente restaurata per mantenere intatto lo splendore delle antiche decorazioni settecentesche. Palazzo Pigozzi è la location ideale per organizzare feste di ogni tipo, sia nei locali interni sia nell’ampio giardino esterno e a bordo piscina. Si offrono infatti intrattenimenti musicali e buona cucina in un ambiente allo stesso tempo elegante e familiare. Il Palazzo dispone di un bar interno e uno esterno, zona cucina e correlata zona ristorante con possibilità di servire fino a 220 coperti. A disposizione degli ospiti c’è anche la piscina con bagnino, spogliatoi tavolini con ombrelloni e sdrai. Il palazzo presenta le settecentesche sale affrescate che fanno da cornice a numerose opere scultoree e pittoriche. Tra le oltre 1500 opere, si possono ammirare capolavori di Paolo Veneziano (1300 - 1365), Gianbattista Tiepolo (1696 - 1770), Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669), fino alle realizzazioni dei maestri contemporanei (http://www.palazzopigozzi.com).

D.P Restauro è invece l’azienda con cui Fabio Pigozzi, architetto restauratore, si occupa di restauro. Nel 2015 è infatti stato tra i protagonisti dei restauri post terremoto a L’Aquila, ferita dal terremoto del 2009. E’ stato proprio lui il direttore dei lavori di restauro conservativo alla chiesa di Sant’Agostino e della cattedrale Appalti per 48 milioni con altre 4 aziende.

Fondata nel 1986, è nel 1989 che la società Dp, che comprime nelle sue lettere diagnosi e progettazione, si è aperta all’ambito del restauro in un approccio che mette sempre al primo posto la diagnosi e la progettazione. A Pigozzi, Originario di Revere e laureato in architettura a Venezia, è andato il secondo premio Assirco per l’intervento sul campanile di Chioggia. Lungo l’elenco dei riconoscimenti e larga la sua geografia professionale. La sede è a Pieve di Coriano, ma i lavori effettuati sono internazionali. Nel 1994, confratello della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, ne ha condiviso il Premio Torta. Nel 2001 la Dp è tra le cinque ditte del consorzio Obc, che si è aggiudicata l’appalto per i mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Negli stessi anni è nata l’associazione Prorestauro Italia, con cui Pigozzi ha restaurato le facciate della Reggia di Caterina a Tsarskoye Selo. E chissà quale sarà la prossima meta che gli permetterà di portare il suo delicato tocco in giro per il mondo.

