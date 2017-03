Sotto i portici di piazza Martiri della Liberazione, c’è il ristorante più antico del paese: «La Viola». L’edificio, a pochi metri dagli scavi delle antiche mura castellane, è stato edificato da quasi mezzo secolo. L’espansione della superficie urbana si è evoluta negli anni, ma il ristorante si trova tutt’ora nel cuore del paese, non solo geograficamente, ma anche e soprattutto nell’affetto della sua clientela storica. Ha abbracciato generazioni di castellani. «Ogni venerdì sera - ha ricordato l’affezionata commensale Erika Taraschi - mia madre e la mia vicina di casa ci andavano per la loro super pizza prosciutto e funghi e gli gnocchi di Re Gnocco, i loro piatti forti». «L’arredamento del locale a piano terra è rimasto immutato fin dagli albori. – Ha descritto Davide Bertoni, geometra e titolare dello studio di progettazione Progress House 9 - Ha mantenuto le caratteristiche strutturali e di design. I materiali predominanti sono quelli naturali, come i banconi in marmo di Botticino, il legno di acero ed il sughero». Il design del locale ha uno stile molto rustico, ha listelli in legno di abete alle pareti, ha ancora il bancone cassa originario con i chiodini su cui appuntare le consegne e l’ampio forno pizza a gas con copertura in rame proprio vicino all’area accoglienza. «Dal primo arredamento, siamo rimasti fedeli alla sua unicità ed originalità. -Ha affermato Elena Botturi, figlia dei titolari - Nulla è cambiato. Abbiamo solo mantenuto la struttura con le pitture annuali. Ci siamo adeguati ai protocolli sanitari, che considerano la toilette, il sughero da eliminare dalle colonne strutturali, le illuminazioni e il forno che, dalle origini, da quello a legna, è stato tramutato in forno a gas». Il Ristorante Pizzeria «La Viola» è un locale adatto a festeggiamenti di ricorrenze e cene di lavoro o per comitive. Prepara ottimi piatti creativi, italiani e perfino egiziani. Il loro piatto di punta sono gli gnocchi al ragù, quelli di Re Gnocco. «Da sei anni, - ha spiegato Elena Botturi - abbiamo riposto fiducia a ragione su “Mimmo Ismael”, cuoco della cucina etnica. In verità, all’anagrafe, si chiama Ayman Ismail». Ayman si dedica anche alle specialità di carne e di pesce, antipasti della casa e focacce. Nonostante la new entry la famiglia Botturi non ha abbandonato la conduzione familiare del locale. «La data dell’inaugurazione è vaga - ha indicato Elena- poiché di oltre mezzo secolo fa», ma qualcosa di certo c’è: il primo titolare è stato il gastronomo Emilio Bicchierai. Nel 1979, sono subentrati Giuseppe e Bruno Viola, fino all’1 ottobre 1984, data in cui i fratelli Dario e Ivan Botturi e le rispettive mogli Ornella Parolini e Loretta Fogliata ne hanno preso le redini. Dario si è dedicato alla cassa, Ivan, che per due anni è stato fornaio, al forno, le mogli e i figli al servizio. Ivan ha anche lavorato in un calzificio, ha fatto l’impresario edile ed in fine il pizzaiolo. Ivan ha mantenuto anche altri grandi amori: il ciclismo, il Milan e la famiglia. Questa passioni le ha sublimate in cucina. Il fratello Dario, cassiere, ha sempre avuto una grande cordialità e ha concesso ai bambini la scelta del lecca lecca dopo ogni scontrino. «Sono anni che vado in questa pizzeria non solo per la buona pizza bassa e croccante, che si può gustare. È ben strutturata nell'impasto e consistenza. Tanti gusti e tutti ottimi. –Ha affermato la cliente Paola Brontesi- e ha fatto della Viola un’istituzione a Castel Goffredo».

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale