Una nuova mostra a Mantova dell’artista Riccardo Luchini intitolata «La città tentacolare» si può ammirare alla Galleria Arianna Sartori nella Sala di via Cappello 17. La personale, inaugurata, alla presenza dell’artista, sabato, resterà aperta al pubblico fino al prossimo 9 marzo. La città, che Riccardo Luchini ossessivamente scruta e definisce nelle sue infrastrutture storiche e nuove, è, secondo Giovanni Stella, a un tempo realtà urbana in continua trasformazione e metafora di un intricato recinto che esseri viventi e natura animata e inanimata include e accomuna nell’uguale destino di esilio, perdita e rimpianto. Mutevole la città cantata da Luchini, e labirintica luogo dello spaesamento, dell’indigenza e della ricchezza, dove si consuma la condanna, a carico dell’uomo dal Dio biblico. Solidale, l’artista, per indole e formazione con Charles Baudelaire cantore della modernità, nel momento della germinazione e resa dell’apparenza urbana che di continuo gli sfugge. Tutto questo è la metropoli che Baudelaire profeticamente canta con la parola che si fa musica e poesia e Luchini sublima con la parola, di cui dispone: la pittura. Sicché un luogo convulso, caotico, opprimente, sognato approdo di tutti i disperati della terra e dei pochi che aspirano alla gloria, agli occhi dell’artista è anche luogo di bellezza misteriosa e di sospensione metafisica. Ma, quale il logos proprio di Luchini per darci la sua idea di città? Artista colto e largamente dotato di un ricco repertorio di mezzi espressivi, scansa le secche della pura e semplice descrizione o illustrazione per restituirci sulla tela l’oltre dell’apparenza fenomenica. Se la città si appalesa come scenario in continua evoluzione, ecco che tangenziali, scali ferroviari, cavalcavia e strade sono discorso segnico a evidenza della velocità e del dinamismo del nostro tempo, quindi linguaggio pittorico identitario. Riccardo Luchini è nato a Milano nel 1949, è stato docente all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Attualmente è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Vive e lavora a Pieve a Elici, Massarosa (Lucca).

