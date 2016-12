Mantova(ces)Ogni anno la moda cambia, ritornano le vecchie tendenze se ne ricreano di nuove, quindi cosa indosseremo nel 2017, ma soprattutto che testa avremo il prossimo anno?

Le acconciature previste per la prossima stagione invernale saranno molto raffinate e sensuali. Questo stante alle riviste del settore e di moda. Secondo i professionisti si vedranno tagli corti, caschetti e bob (caschetto). Come dettaglio non mancherà la frangia, proposta in versione piena, leggera e corta, adatta per accontentare tutte le donne. I long bob (caschetti un pò più lunghi) saranno sfilati, liscissimi o con onde molto morbide e leggere. Ritornerà di moda anche il frisè per cambiare molto velocemente il proprio look

I tagli invernali proposti ricordano molto gli anni '80. A tal proposito infatti i volumi saranno esagerati e, appariranno tonalità oro e rame, mentre solo sulle lunghezze e la base i colori saranno più scuri.

I caschetti super lisci saranno d'ispirazione grunge, con diverse scalature realizzate a regola d'arte. In questo caso, per la chioma i colori consigliati sono albicocca e grano, così lo styling avrà molta più profondità.

Inoltre si può optare per una versione con ricci molto morbidi, con le scalature arrotondate e il tutto sarà illuminato da nuance fredde e calde, così l'effetto sarà tridimensionale.

I tagli corti saranno spettinati e sbarazzini, di colore biondo molto chiaro e, per avere un look originale, le radici saranno verde menta e le punte più chiare, quasi color cenere.

Focus

Il caschetto allungato (long bob).

Fatto per le donne che vogliono uno stile originale, è perfetto il caschetto allungato e bombato, super liscio e di colore platino, con effetti chiaroscuri. Si può anche impreziosire il tutto con dei brillantini, da applicare sul ciuffo e in vari punti della chioma, per un effetto glitter meraviglioso, perfetto anche per Capodanno. Inoltre si può anche optare per una nuova tonalità: di tendenza ci saranno il biondo e il rosso. Quest'ultimo, in particolare, sarà molto richiesto in tutte le sue gradazioni, fino ad arrivare ai castani molto caldi.

