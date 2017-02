La Lombardia Est è la Regione europea della Gastronomia 2017 e la cucina mantovana diventa… di moda al Naviglio1974. Il ristorante di Goito, che tradizionalmente propone antiche ricette locali preparate con ingredienti provenienti esclusivamente dalla provincia di Mantova e pizza gourmet, ha scelto di festeggiare il riconoscimento europeo con un’originale iniziativa. Ogni mese, a partire da febbraio, tra tutte le donne che saranno ospiti a pranzo o a cena nel locale di Strada Maglio 78 ne sarà estratta una alla quale sarà consegnato un coupon regalo per la realizzazione di un abito unico su misura disegnato appositamente per lei. «La cucina mantovana, tra antiche ricette popolari e preparazioni della corte dei Gonzaga, è la proposta tradizionale del nostro locale – hanno raccontato Dario Castagna e Mariafrancesca Giacalone – Se ora diventa anche di moda…noi facciamo entrare la moda nel nostro ristorante attraverso una collaborazione con una stilista, ovviamente mantovana». L’originale sodalizio tra gastronomia e moda, infatti, non poteva non avvenire nel segno della mantovanità dei suoi ingredienti. A realizzare ogni mese l’abito sartoriale per le fortunate vincitrici sarà l’atelier Judged di Borgo Virgilio della stilista mantovana Carmentea Tsaparopulos. Dopo alcuni anni di lavoro nel settore fashion a Milano e New York è tornata nella propria città dando vita a una propria bottega sartoriale dove disegna collezioni di abiti prêt-à-couture.

