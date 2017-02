Inaugurato il nuovo allestimento del «Memoriale della Shoah mantovana», venerdì 27 all’Istituto di Istruzione superiore «Carlo d’Arco e Isabella d’Este» e istituto tecnico «Carlo D’Arco». Intervenuti l’assessore alla Pubblica Istruzione Marianna Pavesi, e il professor Marcello Flores, già docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Siena e direttore scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Il Memoriale è il risultato di un lavoro di ricerca e di progettazione, coordinato dal prof. Andrea Ranzato per la parte storica e dai prof. Enrico Manfredini e Sara Torreggiani per quella tecnica, che ha visto protagonisti gli studenti. Rispetto allo scorso anno si è arricchito di sei sezioni.

Nomi/Shemot: Il labirinto dei deportati. Un percorso ricorda i 104 ebrei presenti sul territorio mantovano che tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944 furono deportati a Auschwitz-Birkenau.

Bambini nascosti: frammenti di storie della shoah mantovana. Un video raccoglie le testimonianze di 5 ebrei mantovani sfuggiti alle persecuzioni (Lidia Gallico, Vittorio Jarè, Lionello Levi, Luciana Parigi e Silvana Vivanti).

I luoghi della shoah mantovana: fotografie che presentano i luoghi della città, dall’emarginazione alla deportazione.

Le leggi razziali: vite spezzate. Un percorso presenta la nascita e lo sviluppo della politica razziale fascista, che nel 1938 condusse all’espulsione degli studenti Mara Coen, Renzo Finzi, Lidia Tedeschi e della professoressa Bianca Ottolenghi perché di «razza ebraica».

Nomi/Shemot: i volti - luci della memoria. Un luogo oscuro, illuminato da luci, a ricordo dei bambini uccisi, con la registrazione dei nomi dei 6806 ebrei, italiani o arrestati in Italia.

Alla scoperta dello Yad Vashem: un video che illustra la fonte d’ispirazione per il Memoriale, il Museo-Memoriale Yad Vashem di Gerusalemme. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del Collegio dei Geometri della provincia di Mantova e della Cartiera mantovana e di Edil One srl e si avvale del patrocinio del Comune e della Provincia di Mantova. Il Memoriale sarà aperto al pubblico fino al 12 febbraio 2017 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 18.

