Inaugurata a Mantova la passeggiata archeologica nell'area dove sono emersi i resti della Domus Romana in piazza Sordello. Mercoledi 25 gennaio alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Mattia Palazzi, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli, il segretario regionale per la Lombardia del Mibact Marco Edoardo Minoja, l'architetto Giuseppe Stolfi della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova. Per il Politecnico di Milano sede di Mantova ha parlato il docente Angelo Lorenzi, mentre l'assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia Cristina Cappellini, impegnata a Milano, era rappresentata dal dirigente Claudio Gamba. Con la nuova struttura si possono vedere i due pavimenti arricchiti da mosaici, uno dei quali particolarmente prezioso raffigura Marte con elmo e corazza accanto all'amata Venere. Oltre al pavimento col mosaico, c'è un altro locale con i mosaici e la vasca. Il progetto è stato commissionato nel 2013. L'opera è costata 650mila euro ed è stata finanziata dal Comune di Mantova, nel bilancio 2013, con un contributo di 200mila euro della Regione Lombardia. «E' stato fatto un percorso molto accidentato per giungere all'inaugurazione di oggi – ha sottolineato Stolfi -. Dopo il ritrovamento dei mosaici, nel 2008, le Soprintendenze hanno deciso di conservare i ritrovamenti archeologici nel sito dove sono stati scoperti. E' stata una scelta difficile e impegnativa, ma valeva la pena per mantenerli nel contesto urbano del centro storico». «La scelta di adottare questo progetto è stata compiuta dalla precedente amministrazione - ha aggiunto il sindaco Palazzi –, la mia avrebbe trovato un'altra soluzione. Ma non possiamo tornare indietro nel tempo e oggi dobbiamo promuovere e valorizzare un pezzo importante della nostra storia che è diventato un patrimonio comune della nostra città». In via sperimentale, dal 25 gennaio al 30 marzo 2017, la struttura della Domus Romana sarà aperta gratuitamente al pubblico nei giorni di sabato, domenica e nelle festività dalle 10 alle 18. Durante la settimana il sito sarà visitabile con la prenotazione anticipata ed in gruppi contattando Infopoint Rigoletto al numero 0376 288208 (e-mail: info@infopointmantova.it). L'ingresso per le scuole, nei giorni infrasettimanali, sarà gratuito ma dovrà essere prenotato contattando anticipatamente Infopoint Rigoletto al numero 0376 288208 (e-mail: info@infopointmantova.it). Nei giorni infrasettimanali sarà possibile l'accesso ai gruppi (minimo 15 persone) con le visite guidate a cura delle guide del Gam che saranno contattate da Verona83.

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale