I tradizionali gnocchi di patate

Gli gnocchi sono i sovrani indiscussi della gastronomia del venerdì della pianura Padana. A Castel Goffredo, il piatto di gnocchi al ragù è tradizionalmente cucinato il «Venardì Gnocolàr», giorno della sfilata dei carri di Carnevale. Il Re Gnocco offre ai propri sudditi gli gnocchi. Gli gnocchi sono piccoli pezzi di impasto, di forma tondeggiante, che vengono bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse varie. Gli gnocchi sono preparati con farine differenti: farina di frumento, di riso, di semola, con patate, pane secco, tuberi o verdure varie. «Per poter ottenere gnocchi di patate più sodi possibile esistono vari accorgimenti -ha affermato l’imprenditore agricolo Nicola di Renzo- come l'uso di patate a pasta gialla di Avezzano e impastare la pasta prolungatamente a piene mani, unendo man mano tutta la farina rimasta. Non appena l’impasto è uniforme e consistente, è da prelevare a piccole porzioni e, sulla tavola infarinata, ricavarne tocchetti cilindrici». Ci sono vari metodi per formare gli gnocchi e decorarne la superficie in modo differente. Tra questi si ricordano gli gnocchi di patate a grata, a righe. «La cottura degli gnocchi va fatta con abbondante acqua salata bollente ed entro un’ora dalla preparazione, altrimenti diventano molli. –Ha consigliato la cuoca Nunzia Soria - È consigliabile mescolare gli gnocchetti con un cucchiaio di legno a manico lungo e attendere, che salgano in superficie. Scolarli con un mestolo forato, trasferirli in una terrina calda e condirli subito». Gli gnocchi di patate si possono condire con burro fuso profumato alla salvia, spezie come la noce moscata o la cannella, ma anche con ragù. «Sono adattissimi nei menù scolastici, quanto ospedalieri - ha indicato Rosa Coppola del personale ospedaliero- poiché nutrono, sono buoni, economici, rapidi da cuocere e facilmente masticabili per i degenti anziani». Possono venire serviti come primo, come piatto unico o come contorno.

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale