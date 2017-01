Da venerdì è in radio il nuovo singolo di Luciano Ligabue intitolato «E' venerdì, non mi rompete i coglioni», terzo singolo estratto dall'album «Made in Italy», undicesimo disco di inediti dell'artista emiliano, ventesimo album della sua carriera. Il 3 febbraio inizia il «Made in Italy Tour» nei palasport d'Italia. 1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia, 6 e 7 maggio (nuova data) al PalaBam di Mantova. I biglietti per la nuova data a Mantova saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 20 gennaio, su www.ticketone.it e a partire dalle ore 11.00 di lunedì 23 gennaio nei punti vendita abituali. «C’è un detto, Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, per Riko è altrettanto – afferma Ligabue – quello che succede il venerdì, resta nei suoi venerdì. E in casa lo dice anche a chiare lettere, lo reclama: E’ venerdì, non mi rompete i coglioni». Prodotto da Luciano Luisi, con musiche, testi e arrangiamenti di Luciano Ligabue, «Made in Italy» ha conquistato il triplo platino (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia) ed è ancora al vertice della classifica dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia (diffusa da FIMI). «È una dichiarazione d’amore “frustrato” verso il mio Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio (Riko) – afferma Ligabue a proposito di “Made In Italy” – Si tratta di un vero e proprio concept album (il mio primo) ma è comunque composto di canzoni. Canzoni che godono di una vita propria ma che in quel contesto, tutte insieme, raccontano la storia di un antieroe».

