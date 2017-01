Mantova (ces) Per scaldare le sere invernali o rifocillarsi durante una giornata di lavoro una ricetta semplice e gustosa come i capunsei. Si presentano come gustosi gnocchetti di pane grattugiato serviti con burro fuso e formaggio. Un piatto tipico della tradizione mantovana e delle colline moreniche. Un modo facile e poco dispendioso per riciclare il pane avanzato o che da giorni è stato abbandonato in dispensa.

I capunsei infatti rappresentano la ricetta intimata dall’antica tradizione del recupero, tipica della mentalità contadina, che utilizzava parte del pane avanzato e grattugiato, unito semplicemente con un po’ di burro, brodo e Grana Padano.

L’origine del prodotto non è ancora certa, ma secondo alcuni sarebbero stati portati a Cerata da emigranti tirolesi o austriaci, mentre altri pensano a collegamenti con i «Cimbri» che nel Medioevo si stanziarono in alcune aree della Lessinia.

Gli ingredienti necessari sono:

300 g di pangrattato

180 g di grana padano grattugiato

3 uova

3,5 l circa di brodo di carne

250 g di passata di pomodoro

2 spicchi d'aglio

1 scalogno

salvia, basilico, timo

1 pizzico di cannella

100 g di burro

noce moscata

sale e pepe

Per prima cosa scaldate un terzo del burro con 5-6 foglie di salvia e l'aglio schiacciato e spellato. Fate insaporire per un paio di minuti, spegnete, e fate riposare per qualche minuto. Mettete il pangrattato in una ciotola, unitevi il burro privato della salvia, mescolate, versate il brodo bollente, mescolate e lasciate raffreddare.

Per l'impasto incorporate al composto di pangrattato le uova, 140 g di formaggio, la cannella, pepe e noce moscata. Mescolare bene tutti gli ingredienti in modo da ottenere un composto consistente.

Suddividete il composto a pezzi e formate una specie di cilindro, tipo salame, dal quale tagliare i pezzettini della dimensione di una nocciola.

Passate i pezzetti fra le mani, in modo da ottenere una forma affusolata.

Cuocere per qualche minuto, fino a quando riemergono, i capunsei nel brodo e sgocciolarli.

Condirli in una ciotola calda con il burro e il formaggio grattugiato.

