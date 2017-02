E' stata inaugurata sabato 28 gennaio alla Casa di Rigoletto in piazza Sordello la mostra fotografica di Paolo Fiaccadori «Cuba».

Alla presentazione sono intervenuti i curatori Carlo Micheli e Francesca Chiappetta, oltre all'autore degli scatti e al presidente del circolo Cineclub Gianni Cossu.

La mostra propone una serie immagini suggestive dell'isola caraibica. Fiaccadori presenta una Cuba diversa dalle solite scene stereotipate, offrendo al visitatore una lettura antropologica società cubana, frutto di un dialogo con gli abitanti e di un immediato feeling con il loro modello di vita.

«La scelta di Fiaccadori – ha sottolineato Micheli - è stata quella di puntare all'anima di Cuba, alla sua gente, all'espressione di una quotidianità costantemente reinventata. Non c'era dunque spazio per immagini-cartolina, per romanticismi gratuiti, per foto rubate.

Quello realizzato da Paolo è un grande affresco, un omaggio a Cuba che non può prescindere dalla partecipazione della sua gente».

L'esposizione è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 fino al 26 febbraio.

