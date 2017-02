Fino al 5 febbraio 2017, Palazzo Te a Mantova ospiterà la mostra «Colori. Fotografie per la città», a cura di Melina Mulas.

La rassegna, promossa e organizzata dal Comune di Mantova, dal Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, è stata inaugurata sabato 17 dicembre dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, dal presidente del Centro Internazionale Stefano Baia Curioni, dalla curatrice Mulas e dall'artista Sonia Costantiniuna, offre una raccolta di fotografie a colori che documentano Mantova nel suo anno da Capitale Italiana della Cultura, realizzate dal gruppo di studenti delle scuole superiori della città che ha partecipato al progetto didattico "Scatta qualcosa", curato personalmente dalla fotografa milanese.

«E' molto più che una mostra fotografica - ha sottolineato Palazzi è il positivo risultato di un progetto didattico che ha voluto e ideato il Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te con la fotografa Melina Mulas, il cui padre Ugo ha segnato la storia della fotografia del Novecento, che ha coinvolto circa 80 giovani mantovani degli istituti superiori della città. La presenza nell'esposizione dell'opera di Sonia Costantini, artista mantovana nota in ambito internazionale per la bellezza e la forza della sua pittura monocroma, impreziosisce e qualifica ulteriormente la mostra. Le tonalità e le forme della città dialogano con i colori realizzati da un'artista che è nata e cresciuta nelle sue luci e sfumature. La prima mostra del 2016 del Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te 'Quadri da un'esposizione' ha permesso una lettura antica della città attraverso le opere di artisti mantovani del XIX-XX secolo. Le mostre, le installazioni e le performance che si sono susseguite durante l'anno, attraverso la trasformazione e reinterpretazione dei significati del magnifico Palazzo giuliesco, ci hanno guidato attraverso una riflessione che va dall'individuo alla città e dalla città all'individuo. Specchi che si guardano, aumentando il senso di quel noi che le persone ed i luoghi costituiscono. Quest'ultima mostra permette una lettura contemporanea della città attraverso le opere fotografiche di giovani mantovani del XXI secolo, a chiudere un ciclo con una maggior consapevolezza della nostra identità».

«Dobbiamo superare il pregiudizio per cui solo i fotografi professionisti possano realizzare qualcosa di valido, di bello o interessante e accettare il fatto che la fotografia oggi ci scopre tutti poeti-testimoni del mondo, attivando il nostro sguardo con un piccolo sforzo, in grado di restituirci risultati anche sorprendenti» ha spiegato la Mulas.

Partendo dalla consapevolezza che l'immagine è un mezzo che i ragazzi conoscono molto bene poiché lo utilizzano quotidianamente per comunicare, nell'ambito del progetto il linguaggio fotografico è divenuto strumento esperienziale per lo studio della loro storia e del territorio in cui vivono. Sono stati quindi raccolti i tantissimi, giovani, sguardi sulla città, che hanno permesso alla curatrice di ottenere un racconto su Mantova di fascino imprevisto, dove la luce che muta in colore ne è comune denominatore.

Nel restituire paesaggi, ambienti e architetture, la sequenza di immagini fotografiche approda alla pura visione nella sintesi cromatica dell'opera inedita Pensieri di colore di Sonia Costantini, da sempre impegnata nella ricerca sul colore e la luce. L'installazione dell'artista mantovana, che impreziosisce e conclude il percorso espositivo, è composta da 35 moduli a tempera su carta che, mediante l'eterna suggestione del colore, svelano il dialogo costante tra dimensione figurativa e astratta.

«Ogni colore - ha aggiunto la Costantini - custodisce nel riverbero della propria luce una forza sconosciuta, che agisce sulla nostra mente sollecitando emozioni al pensiero. In ogni colore cerco la luce pura. La superficie della carta accoglie molteplici velature. Progressivamente il colore si adagia svelandomi la trasparenza di un fondale o la compattezza di un corpo pieno. Urge un desiderio ansioso di afferrare quel continuo mutare della luce».

Il percorso artistico transmediale della mostra mette in primo piano la forza poetica, la peculiarità del tessuto urbano e la grandezza artistica della città di Mantova, grazie all'impegno degli studenti mantovani e alla guida sapiente di artisti che fanno del loro talento un importante strumento formativo.

Le scuole mantovane coinvolte sono Istituto Agrario «P. A. Strozzi», Liceo Scientifico «Belfiore», Istituto Tecnico «C. d'Arco», Ites «A. Pitentino», Liceo Artistico «Giulio Romano», Liceo delle Scienze Umane «Isabella d'Este».

Gli orari: lunedì 13.00 - 18.30 da martedì a domenica 10.00 - 18.30 (il servizio di biglietteria termina alle ore 17.30) . Ingresso: intero € 12,00, ridotto € 8,00, ridotto studenti € 4,00 (visitatori tra i 12 e i 18 anni, studenti universitari).

