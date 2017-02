Sono quattro le edizioni raggiunte dal Catalogo Sartori con quella d’arte moderna e contemporanea inaugurata domenica nella chiesa Madonna della Vittoria. Soddisfazione da parte dell’autrice, Arianna Sartori, «perché - ha spiegato - ogni libro finito è il riscontro provato di tanto lavoro. Anche questo volume si presenta vario, pieno di spunti di riflessione; ciascun artista ci parla con la propria sensibilità e da protagonista, del proprio mondo, del proprio vissuto, di frammenti di storia che insieme concorrono, in una sorta di colorato e fantastico caleidoscopio, a dare una complessa visione di uno spaccato dell’arte italiana contemporanea. Il mio interesse ha coinvolto gli artisti impegnati sull’intero territorio nazionale; così che ne è risultata un’offerta molto ampia e diversa. La diffusione del «Catalogo» trova vantaggio da ciò perché viene effettuata su una zona molto estesa e quindi più significativa. Catalogare i dati biografici, informare, aggiornare i lettori sull’attività di tante genialità, storicizzare per il futuro, per non perdere, per non lasciare cadere nel vuoto il lavoro serio e qualificato di tante persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita all’arte, questo è l’impegno della nostra Casa editrice che è motivata da una ferma determinazione. Questo lavoro che va verso la chiarezza e la facilità di lettura, non è stato spinto all’eccesso per evitare una semplificazione banale, anzi, il volume è stato organizzato in singole schede per rendere chiara e facilmente consultabile l’attività dei singoli artisti». Le schede, dedicate ai pittori, agli scultori e ad alcuni incisori, si caratterizzano per l’ottima qualità delle riproduzioni in quadricromia delle opere, per le notizie biografiche, per i curricoli artistici, per le referenze e per i possibili contatti con gli artisti. Nella concezione dell’opera, per coloro che possono provare piacere a consultare questa nuova edizione del «Catalogo Sartori d’arte moderna e contemporanea 2017», «si è pensato ad un pubblico molto vasto - ha spiegato l’autrice - composto di appassionati, di collezionisti, di organizzatori di mostre ed eventi, di critici e storici dell’arte, di biblioteche, di commercianti e galleristi d’arte, e nella nostra ambizione anche di neofiti che in numero crescente si avvicinano al mondo dell’arte».

