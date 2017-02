Anche se non può più fregiarsi del titolo di «Capitale della Cultura», anche nel 2017 Mantova sarà teatro di grandi spettacoli. E l’agenzia «InsideOut Agency», dopo il successo estivo di «Mantova Arte & Musica», prosegue nel suo intento di portare nella città dei Gonzaga il grande spettacolo proponendo al pubblico mantovano un cartellone estremamente ricco di musica, musical e cabaret che saprà entusiasmare gli spettatori.

Sabato 28 gennaio è tornato a Mantova Fabio Concato: il grande cantautore mancava da anni dalla città dei Gonzaga e proporrà al pubblico mantovano un concerto che unirà atmosfere romantiche con sofisticate sonorità in un percorso che attraverserà le più belle canzoni dell’artista milanese.

Il grande cantautore milanese può essere considerato un vero e proprio menestrello dell’amore ma anche uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà al pubblico mantovano un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. Il 5 febbraio sarà la volta di un musical dall'eccezionale impatto emotivo «La bella addormentata» ispirato ad una celeberrima fiaba: «La bella addormentata nel bosco». Nota soprattutto nella versione di Charles Perrault e dei fratelli Grimm e per le edizioni cinematografiche d'animazione e non di Walt Disney, la storia della principessa Aurora arriva sulle scene italiane nella appassionante ed ironica versione di Francesco Antimiani, autore e compositore.

Tra emozionanti cambi di scena che evocano il fantasy e il gotico, grazie all'energico cast dell'Off-Broadway, costituito da 20 performer, questo musical ha la forza trascinante dei grandi spettacoli musicali anglosassoni e ne racchiude tutto lo spirito.

Il 24 febbraio torna al Teatro Sociale di Mantova la grande musica internazionale con uno straordinario interprete come John Mayall che nella sua tourné in giro per l’Europa si esibirà in Italia soltanto a Mantova e Pistoia. Spettacolare armonicista e grande conduttore di ensemble, John Mayall fu per anni il principale punto di riferimento della scena blues inglese. Il suo complesso, i «Bluesbreakers», funse da cinghia di trasmissione fra il blues revival degli anni '50 e il blues-rock degli anni '60, allevando molti talenti che avrebbero fatto la storia del rock Britannico, uno su tutti Eric Clapton.

La produzione artistica di Mayall, dall’album «Bluesbreakers» del 1966, passando per «Hard Road» (1967), forse il capolavoro del blues revival, all’album capolavoro «The Turning Point» del 1969 fino a «Latest Edition» del 1974 per arrivare agli album della fine degli anni’90 e inizio 2000, a non ha eguali nella storia del blues moderno: ha creato più brani di ogni altro bluesman ed è l'unico ad aver tentato e raggiunto la fusione sia con il rock sia con il jazz.

Prevendite per i concerti su www.geticket.it, www.ticketone.it e in tutti gli sportelli UniCredit, sul sito della biglietteria on line del teatro Sociale di Mantova www.teatrosocialemantova.it, e al Botteghino del Teatro Sociale, aperto martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 17.00 del giorno dello spettacolo. Per informazioni il telefono è 0376 1974836. Risponde anche «InsideOut Agency» al numero 0376 1590570, indirizzo mail: info@insideoutagency.it.

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per il concerto di Elton John che InsideOut Agency, in collaborazione con il Comune di Mantova e Regione Lombardia, porterà il 14 luglio 2017 nella splendida cornice di Piazza Sordello.

Già a Natale la vendita dei biglietti per la tappa mantovana del «Wonderful Crazy Night Tour» di Elton John stava andando molto bene, ma l’inizio del 2017 ha portato a un ulteriore grande incremento dell’acquisto dei ticket tanto che la tribuna numerata è andata esaurita già al 20 di gennaio. Alla fine del 2016 le vendite si erano assestate attorno ai 3.500 biglietti, di cui venduti in tribuna circa 800 su una capienza per questo settore di 1.300 totali, ma con l’inizio dell’anno nuovo c’è stato un ulteriore incremento che ha portato a esaurire questo settore.

Il boom di richieste di biglietti per il concerto di Elton John nella sua tappa mantovana ha interessato tutti i settori previsti per il concerto, facendo così registrare un totale di vendita per tutti i settori di 4.500 biglietti. La capienza totale di Piazza Sordello che ospiterà il concerto è di 10.000 persone e che sono ancora disponibili biglietti per i settori Parterre Vip e Parterre. A invogliare il pubblico italiano è senz’altro il fatto che per ora la tappa mantovana del 14 luglio 2017 rimane l’unica data confermata in Italia per Sir Elton John.

Non da sottovalutare l’appeal culturale di Mantova che permetterà di unire una serata di grande musica con un bellissimo week end culturale. Il concerto del 14 luglio sarà l’evento più importante della seconda edizione della rassegna «Mantova Arte & Musica» e vedrà Elton John e la sua band esibirsi con uno spettacolo che sarà caratterizzato da successi iconici e da brani degli album classici di tutta la sua incredibile carriera che dura ormai da cinquant’anni, e da una selezione di brani dal suo 33esimo album dal titolo «Wonderful Crazy Night».

Assieme a Elton John ci sarà la sua band, composta da Nigel Olsson alla batteria, uno dei tre membri dell’originaria band di Elton, nonché il direttore musicale Davey Johnstone alla chitarra (che per primo ha registrato con Elton nel 1971 e si è unito un anno dopo alla band a tempo pieno), Matt Bissonette al basso, John Mahon alle percussioni e Kim Bullard alle tastiere. «Mantova Arte & Musica» nel 2017 si svolgerà dalla metà di luglio portando concerti e spettacoli nelle due piazze più belle del centro storico mantovano: piazza Sordello e piazza Castello.

