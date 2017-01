Mantova (ces) Gennaio sta per finire e già in molti guardano fiduciosi alle prime giornate di sole primaverili, in tanti fanno già il conto alla rovescia per l’estate. Se anche per voi il pallore rappresenta un problema oggi una soluzione c’è.

Lampade trifacciali di ultima generazione, docce solari per chi preferisce la tintarella integrale e prodotti professionali tali da garantire risultati rapidi e sicuri.

Niente da dire, oggi la ricerca e la tecnologia perfezionate per il settore estetico hanno messo a punto strumenti e macchinari per il benessere del corpo e della pelle che, indubbiamente, consentono di ottenere risultati eccezionali già nel giro di poche sedute.

Siamo nel bel mezzo dell’inverno, le vacanze estive sono solo un bel e lontano ricordo: è questo il periodo giusto per pensare alla tintarella, il momento per rivolgersi a un centro solarium qualificato che, senza alcun dubbio, sarà in grado di aiutarvi a preparare la vostra pelle ad accogliere l’abbronzatura estiva evitando dolorose scottature e conferendovi fin da oggi un look decisamente... hawaiano.

Pianificherete un ciclo di lampade o docce solari che vi aiuterà a ritrovare quel colorito perduto nelle gelide giornate invernali. Vi sottoporrete a trattamenti con prodotti studiati appositamente per restituire alla vostra pelle non solo il colore dell’estate, ma anche elasticità e freschezza.

I benefici del peeling esfoliante. Un consiglio? Meglio evitare il «fai da te»: ricorrete piuttosto ai servizi che vi offrono centri specializzati dove troverete macchinari adeguati e personale pronto a consigliarvi nel modo migliore.

Per alcuni manca poco alle vacanze primaverili, per altri invece è ancora questione di mesi, per tutti è proprio questo il momento migliore per occuparsi della cura della pelle prima dell’esposizione solare affidandosi alla professionalità dell’estetista.

L’ideale per donare luminosità alla pelle dopo l’inverno è unire a un trattamento esfoliante una buona idratazione.

Il trattamento esfoliante può essere costituito da un peeling che rinnova la pelle stimolando la produzione di collagene.

Il peeling rappresenta però un intervento piuttosto delicato che deve essere portato a termine da un professionista esperto o da un medico, a seconda dell’intensità dei prodotti che si utilizzeranno.

Il peeling esfoliante permetterà di recuperare la naturale luminosità del viso, di levigare la pelle e, attraverso l’utilizzo dei prodotti adeguati, di idratarla al punto giusto.

Dato il momento, l’estetista darà anche consigli idonei a preparare la pelle perché accolga i raggi del sole - al mare o in montagna - senza conseguenze negative.

