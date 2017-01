Visto il buon esito dell’Open Day del corso di propedeutica musicale (10 bambini), «Banda città di Mantova» ha deciso di iniziare il corso. Vista l’alta disponibilità di frequentare il corso la giornata scelta è il sabato pomeriggio, d’accordo con Iris, l’insegnante, il corso è iniziato sabato 21 gennaio alle 16. La Banda Città di Mantova ha alle spalle un’attività trentennale. L’Associazione «Banda Città di Mantova» inizia la sua attività a Mantova, Lunetta, nel 1982. Nata come Associazione Mantovana per la Cultura, lo Sport e il Turismo, da allora ha attivato al suo interno una scuola di musica popolare e una banda musicale giovanile. Nel corso di questi anni circa 300 ragazzi mantovani hanno partecipato alle nostre iniziative. Tra partecipazioni più importanti si annoverano: la trasmissione «Piacere RAIUNO» a Mantova nel 1991; nel 1993 la sfilata di bande all’Altstadtfest di Bressanone. Nel 2000 ha tenuto concerti a Weingarten, città gemellata con Mantova, . Ha preso parte a diversi spettacoli teatrali: nel 2004 “Il Pescecane”, messo in scena al Teatro Sociale di Mantova dalla Compagnia La Fortezza, nel 2006 si è esibita con David Riondino e poi Patrizio Roversi per la presentazione del testo «Jolanda la figlia del Corsaro Nero» di Emilio Salgari. Nel 2006 si è esibita con la Fanfara di Tirana. Nel 2007 è stato invece inciso «Venticinquesimo», cd commemorativo del suo primo quarto di secolo. All’interno dell’edizione 2008 di Festivaletteratura la Banda ha preso parte ad uno spettacolo incentrato sulla figura di Garibaldi. Nel 2010 ha intrapreso un nuovo percorso nel proprio repertorio incentrandolo su una forma peculiare per la sua formazione: la marcia. Il 2011 ha visto la Banda impegnata durante tutto il corso dell’anno alla realizzazione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia. Nel 2013, in occasione del centenario dalla nascita del musicista mantovano Gorni Kramer, la Banda mette a punto un nuovo repertorio incentrato sulle sue musiche. Fra il 2014 e il 2015, si è esibita al Festivaletteratura nello spettacolo «Sessant’anni di musica in banda».

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale