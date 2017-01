Al via questo sabato la quinta edizione del Festival della Cucina Mantovana. Il Palazzetto dello sport di Mantova (PalaBam) ospita ancora una volta l'appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei gusti e delle tradizioni mantovane, da sempre sinonimo di buona tavola. Per otto settimane (con una pausa dal 20 febbraio al 10 marzo) tutti i fine settimana, una pietanza particolare del territorio sarà la protagonista della cena del sabato e di tutta la domenica. Varie le associazioni gastronomiche che si cimenteranno nella preparazione di primi piatti tipici della zona che rappresentano. Ad aprire le danze la specialità di «Risotti di Risaia» con saltarelli, psina, pesce gatto, rane e pilota a cura della ACS Castelbelforte. Nelle settimane successive si susseguiranno poi i «fujadi e i biguicon li sardeli», il tortello amaro, il «macarun cun stracot» fino ad arrivare al Gran Galà del riso di fine marzo. A fianco delle specialità tipiche inoltre, una vasta gamma di secondi, come stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polenta e funghi e formaggi, dolci e vini tipici mantovani accuratamente scelti e selezionati. Ci sarà anche spazio per l'acquisto e la storia delle associazioni: in un'area apposita si potranno avere informazioni sui prodotti, le specialità, le tradizioni e le feste. Non solo gastronomia: al Festival non mancheranno iniziative per i bambini, come gonfiabili e baby dance che saranno attivi tutti i sabati a partire dalle 20. Sempre il sabato dalle 22.30, gli adulti gratuitamente potranno recarsi nella sala «Gusto» e ballare sulle musiche dei grandi dj con vari generi, dall'afro al funky. Tutte le domeniche a pranzo e a cena eventi, animazioni e balli. Al Festival della cucina mantovana ruotano attorno molti eventi collaterali: un torneo di calcetto, un concorso di disegno per i più piccoli, esibizioni di associazioni sportive, balli di gruppo, animazione e musica. Orari apertura: sabato dalle 19 e domenica dalle 11.30 (cocktail di benvenuto) e dalle 19.00. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti.

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale