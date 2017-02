Allegretti, Cremonesi e Ranzato in visita al memoriale della Shoah mantovana

Continuano le visite al Memoriale della Shoah mantovana allestito nell'Istituto «Carlo d'Arco». Il presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti: «Un lavoro meritorio».

Il Memoriale della Shoah mantovana, realizzato e allestito dagli studenti del corso Cat dell'Istituto «Carlo d'Arco» e del Liceo delle Scienze Umane «Isabella d'Este», è sempre più meta di visitatori. E non solo da parte di varie scolaresche di tutto il territorio, ma anche di persone interessate al percorso espositivo che racconta la tragedia dello sterminio degli Ebrei mantovani.

Anche il presidente del Consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti, nella mattina di mercoledì 1 febbraio, ha voluto visitare il Memoriale presso l'Istituto Tecnico in via Tasso 1. Per l'occasione è stato accompagnato dal dirigente scolastico del d'Arco-d'Este Maria Rosa Cremonesi e dal professor Andrea Ranzato, che ha coordinato il lavoro di ricerca e di progettazione assieme ai docenti Enrico Manfredini e Saro Torreggiani, i quali hanno illustrato nel dettaglio il progetto e lanciato la proposta di uno spazio espositivo stabile in città. «Un lavoro meritorio, realizzato con grande attenzione e cura – ha detto il presidente Allegretti durante la sua visita –, per questo faccio i complimenti agli studenti e agli insegnanti, che ringrazio anche per il valore storico-culturale di tale allestimento».

Il nuovo percorso espositivo, alla sua seconda edizione, oltre a il Labirinto dei Deportati, i Luoghi della Shoah Mantovana, le Leggi Razziali: Vite Spezzate e i Volti – Luci della Memoria, si è arricchito della sezione «Bambini nascosti» (cinque ebrei mantovani sfuggiti alle persecuzioni - Lidia Gallico, Vittorio Jarè, Lionello Levi, Luciana Parigi e Silvana Vivanti - raccontano in un video le loro storie del periodo 1938-45).

Il Memoriale della Shoah sarà aperto al pubblico nella scuola «Carlo d'Arco» fino al 12 febbraio nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 18. L'importante iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mantova e alla collaborazione di Cartiera Mantovana e di Edil One srl e si avvale del patrocinio di Comune e Provincia di Mantova.

