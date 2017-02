Mantova (iml) Cosa c’è di meglio che gustare prelibati piatti della tradizione in un contesto naturale? Questo è quello che propone «Il capitano», il locale che unisce tradizioni culinarie mantovane, romane e napoletane con una ricerca attenta di ingredienti e sapori uniti all’eccellenza della qualità. Abbondanti pizze con ingredienti ricercati, pesce in tutte le sue forme, dal marinato, a quello alla griglia fino al croccante e sfizioso fritto, al ristorante «Il Capitano» ce n’è per tutti i gusti. Nei locali di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, al civico 65 di strada Argine Po nord, le ampie ed eleganti sale possono accogliere anche gruppi turistici, cerimonie, ma ogni settimana sono anche tappa fissa delle tante famiglie della zona che conoscono la bontà dei piatti. Non dimentichiamo il dolce che, per i mantovani, non può mai mancare a fine pasto: la sbrisolona. Anche i forestieri non hanno nulla da temere: sopra le sale del locale ci sono quattro alloggi per chi fosse intenzionato trascorrere qualche giorno in riva al Po, alla scoperta delle sue bellezze e della tranquillità.

