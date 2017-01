Brillante operazione portata a termine nella giornata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Suzzara che ha dato un colpo decisivo allo smercio di eroina nella città del Premio. Era da qualche tempo che i militari di Suzzara avevano sentore che vi fosse un rifiorire dello smercio di stupefacenti «pesanti» e nonostante i continui e perseveranti controlli lungo le arterie stradali che collegano il comune con i paesi limitrofi non si era riusciti a bloccare il soggetto che di fatto sarebbe stato il fornitore principe. A questo punto l’intuito investigativo dei militari ha fatto si che partendo dal dato oggettivo della presenza di eroina nel mercato suzzarese e non arrivando la stessa utilizzando le normali vie di comunicazione, venissero analizzati i passaggi alle ferrovie.

Ed è stato proprio grazie a questo che verso le 14 di giovedì 19 è stato fermato, appena sceso dal treno proveniente da Reggiolo, un pakistano 56enne, regolare sul territorio e disoccupato, che, grazie al fatto che i militari operavano in abiti borghesi, non si avvedeva della loro presenza e, bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso di due ovuli del peso complessivo di 180 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 110 euro in contanti verosimile «fondo cassa» dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato associato al carcere di Mantova.

