Ifts è una sigla sconosciuta ai non addetti ai lavori, ma di particolare significato per chi opera nel mondo dell'istruzione e della formazione superiore. Ifts sta per Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, e, in pratica, rappresenta una particolare tipologia di percorsi didattici volti a formare tecnici specializzati capaci di presidiare i processi organizzativi aziendali in modo responsabile e autonomo.

Aule non numerose (si va dalle 20 alle 25 persone) permettono di rafforzare le competenze culturali di base e di sviluppare quelle specialistiche, tecniche e professionali. L'attività in aula si integra a quella di laboratorio e il tutto si fonde con il mondo reale, grazie alla diretta partecipazione delle imprese che, offrendo l'opportunità di lunghi periodi di stage, permettono ai partecipanti di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite, di conoscere gli ambienti di lavoro e di affinare le dinamiche relazionali.

Dal prossimo 1° marzo, all'Istituto superiore «E. Sanfelice» prenderanno il via le lezioni per diventare «Tecnico per l'amministrazione economico-finanziaria», un professionista focalizzato sulle piccole e medie imprese ed in grado di assicurare non solo il corretto trattamento contabile delle operazioni d'azienda, ma anche fornire un consistente e significativo supporto per l'elaborazione delle previsioni economiche e finanziarie, nonché analizzare in modo scientifico i risultati raggiunti. Il corso, completamente gratuito, si struttura in 1000 ore, suddivise quasi equamente tra attività in aula ed attività in azienda, ed è rivolto a giovani uomini e donne (massimo 29enni) residenti in Lombardia ed in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente. Le lezioni saranno articolate dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.30 e tutto il percorso terminerà il prossimo 31 ottobre. Ai corsisti sarà rilasciato il Certificato, riconosciuto a livello europeo, delle competenze acquisite e, per chi vorrà continuare con il percorso universitario, saranno riconosciuti ben 10 Cfu (i crediti formativi universitari). Anche il corpo docente sarà del tutto differente da quello tipico di un corso scolastico. Infatti, accanto ai docenti più esperti dell’Istituto, che avranno il compito di amalgamare le competenze dei partecipanti, si incroceranno esperti professionisti, imprenditori, formatori, professori universitari dell’Università Cattolica, che, all’unisono, daranno il proprio contributo in termini non solamente teorici, ma anche fortemente pratici ed operativi. Di fronte alla domanda di quale sia la caratteristica più importante di uno «studente tipo» di questo genere di corsi, gli organizzatori rispondono in maniera unanime, richiamando il principio per cui più che le conoscenze, si richiede forte motivazione, e la convinzione che quanto fatto oggi possa concretamente migliorare il domani. Nessuno può tornare indietro e ricominciare dall’inizio, così come nessuno può modificare errori o scelte passate, ma chiunque può ripartire oggi e creare le basi per un futuro rinnovato. Questo corso, continuano gli organizzatori, è un’opportunità unica per il territorio casalasco-viadanese che, per la prima volta, si trova a poter offrire un percorso specifico per soddisfare la richiesta di servizi tecnicospecialistici e di figure professionali da impiegare nella realtà economica locale. Le iscrizioni, in via eccezionale, saranno aperte fino all’ultimo giorno del mese di febbraio.

