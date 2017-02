Spesso si tende a concepire la mente ed il cuore come due domini differenti, incapaci di interagire, ma destinati a contrapporsi nella lotta alla prevaricazione reciproca. In realtà, nessuno di questi due elementi è migliore dell’altro. Infatti, se ci lasciassimo guidare solo dalle emozioni le nostre scelte sarebbero dettate esclusivamente dagli impulsi e dalle passioni, senza controllo alcuno. Viceversa, se ci affidassimo soltanto alla mente, ci priveremmo della possibilità di provare sensazioni e sentimenti. Pertanto, è necessario sintonizzare ed integrare la mente con il cuore, perché solo equilibrando queste due componenti del nostro essere potremmo agire correttamente. È proprio dal dialogo tra la personificazione della ragione e quella del sentimento che prende le mosse «Il Terzo Piano», romanzo d’esordio del ventottenne castellano Federico Pacchioni. Questa giovane promessa della penna, laureando in medicina, ha all’attivo la vendita di alcune centinaia di copie del suo primo libro (disponibile su Amazon sia in versione cartacea che su ebook), più numerose altre regalate o scaricate gratuitamente durante il lancio. «Una cosa che mi inorgoglisce parecchio – racconta Federico – è il fatto che persone distanti e sconosciute mi abbiano scritto per farmi conoscere la loro opinione sul mio racconto, per ringraziarmi, o semplicemente per criticarmi. È molto gratificante sapere che abbiano dedicato un po’ del loro tempo alla lettura del mio romanzo». Quest’ultimo, ambientato all’interno di un parco in un contesto temporale indefinito, tratta di malattie mentali, in particolare della depressione. Una tematica complessa, affrontata dall’autore con una perfetta padronanza concettuale e con una terminologia precisa, ma allo stesso tempo facilmente comprensibile dal lettore. «Ho pensato un sacco di volte di scrivere un libro – prosegue il giovane scrittore - ma ciò che mi ha spinto a farlo credo sia stato il desiderio di comunicare. Avevo un gran bisogno di rendere comprensibile la turbolenta ed informe massa di pensieri che affollavano la mia mente». Pensieri sparsi che hanno trovato un’ordinata collocazione all’interno delle pagine del romanzo, costellandolo di perle di saggezza e di svariati spunti di riflessione, i quali invitano il lettore a fermarsi a guardare il mondo con occhi diversi: gli occhi dell’anima, liberi da convenzioni, condizionamenti sociali e luoghi comuni. La narrazione incalzante e la scrittura semplice, ma allo stesso tempo profonda, mettono in luce la potenza della depressione, capace di distorcere la realtà, insinuandosi nella mente e paralizzando il cuore. La carica devastante che la malattia reca in sé si evince chiaramente anche dal titolo del romanzo: il terzo piano, infatti, è sia quello da cui ci si getta quando la depressione è troppo forte, sia quello a cui si risale faticosamente e lentamente quando si trovano le forze per combatterla. Un racconto nel quale confluiscono esperienze e situazioni viste o vissute dall’autore. Un frangente di vita in formato cartaceo, come traspare dalle sue stesse parole: «Quando mi trovo il mio libro tra le mani è come se potessi toccare, tastare e stringere fisicamente un momento della mia vita. Come se tutte quelle idee fugaci, senza forma e senza peso, potessi tenerle in mano. Si prova una strana sensazione, primitiva, di compiutezza». E se ciò è il presente, per il futuro Federico sogna di approfondire della sua tesi, le neuroscienze, non sapendo ancora però se dal punto di vista clinico, come medico, oppure nel campo della ricerca. Ma a questo desiderio si aggiunge anche la speranza di ipugnare la penna e di scrivere nuovamente. Speranza che potrebbe esaudirsi poiché, alla luce delle soddisfazioni ottenute fino ad oggi, è certo che questo giovane appassionato e con l’inchiostro nelle vene non tarderà a sorprenderci con un nuovo romanzo.

