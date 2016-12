R.M. tunisino dell’‘86, B.B. tunisino del ‘76 e A.D. marocchino dell’80, tutti residenti a Mantova, sono stati arrestati per «rissa aggravata, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale» nella notte tra il 14 e 15 dicembre 2016.

I carabinieri della compagnia di Mantova hanno trovato i tre, tutti nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine e denunciato in stato di libertà, B.B. per le medesime fattispecie di reato.

Nella serata del 14 prima i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia sono intervenuti nella «sala slot» di viale dei Partigiani in seguito a segnalazione di una violenta lite tra due extracomunitari. Dopo averli identificati e separati sono riusciti a far calmare gli animi allontanandoli dal locale ma non dalla zona.

Infatti un paio di ore più tardi il titolare della sala slot ha chiamato nuovamente la centrale operativa dei carabinieri per richiedere l’intervento dei militari nel frattempo rimasti nel quartiere.

Gli stessi due soggetti in evidente stato di ebbrezza alcolica litigavano ancora tra loro e disturbavano i clienti dell’esercizio pubblico.

Per questo motivo sono stati allontanati dalla zona con l’indicazione che sarebbero stati denunciati per i comportamenti tenuti quella sera mentre il locale chiudeva preventivamente le serrande.

Pareva tutto concluso e che la situazione si fosse definitivamente calmata quando verso la mezzanotte i due, imperterriti, si sono presentati nuovamente al locale che nel frattempo aveva riaperto i battenti, unitamente ad altri quattro soggetti dando vita ad una violenta rissa tra di loro causandosi reciprocamente ferie al volto, alle gambe e alle braccia. Non contenti brandivano anche cocci di vetro con i quali hanno danneggiato in più punti gli arredi e i suppellettili nella sala slot.

La pattuglia dei carabinieri è intervenuta per l’ennesima volta in maniera repentina e non senza difficoltà, subendo spintoni, calci e pugni, riuscendo a dividere gli esagitati, a bloccarne tre e a riconoscerne un quarto che però è riuscito a scappare insieme ad altri due, in fase di individuazione, facendo perdere le loro tracce per le vie limitrofe.

Richiesto e avuto poi l’ausilio di altri colleghi e di una pattuglia della locale Questura, i tre sono stati portati nella caserma di via G. Chiassi.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, trattenuti in stato di arresto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. La mattina seguente sono stati convalidati gli arresti per R.M, B. B.e A.D. per i quali è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale