Il Comune ha pronto un Piano di Opere Pubbliche per il prossimo triennio 2017-2019: previsti interventi per un valore di 750.000 euro. Per iniziare: 100.000 euro finanziati interamente da mutui, in moda da intervenire sulle ciclabili. «Vogliamo fare richiesta per aderire a un finanziamento del 50% del valore dell’opera per completare il tratto di via Tangenziale Ovest e collegarla a quella di via Circonvallazione Sud, nel tratto che arriva ai giardini del Chiese - sottolinea l’assessore al Bilancio e alle attività produttive Fiorenzo Zanella - senza dimenticare però un successivo intervento sulle scuole elementari per un totale di 200.000 euro finanziati per metà da mutui e per l’altra parte da contributi Regionali».

Soldi che riempirebbero le tasche comunali e che verranno utilizzati per ristrutturare i bagni ma che al momento sono bloccati in attesa dell’erogazione da parte della regione.

«Attenderemo ancora qualche mese poi, se necessario, interverremo totalmente a nostre spese - conclude Zanella - Altri due finanziamenti, totalmente a carico del Comune asolano, riguarderanno, in primis, la ristrutturazione del palazzo municipale, il particolare l’ala che fu della Pretura e del Giudice di Pace, per la quale verranno spesi altri 100.000 euro.

In secondo luogo, stessa cifra anche per la manutenzione straordinaria delle strade (per la quale l’amministrazione Favalli ha già investito 600.000 euro fino al 2016). Non mancano in ultimo 200.000 euro adibiti alla realizzazione degli ultimi impianti sportivi previsti e il parcheggio degli insegnanti limitrofo alla nuova scuola media.

Il mutuo, in questo caso, concluderà il discorso progettuale della struttura di via Saccole Pignole. Più sostenuto, invece, il programma di interventi per il biennio 2018 e 2019: 3.200.000.

Ancora vincolati al momento da bandi e progetti, per il Teatro Comunale e su Palazzo Mangeri, nella quale si pensa anche di trasferire la biblioteca comunale «A. Torresano».

D’altro canto, l’ex sindaco Busi e i consiglieri di minoranza, nutrono grandi perplessità riguardo il piano per il quale, sostenendo: «Non disponiamo di tutto il denaro necessario».

