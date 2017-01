Grande successo per l’incontro musicale organizzato dall’associazione «Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani» con il soprano Wonsory e il maestro Carlo Benatti sabato sera nella chiesa Santa Maria della Vittoria al civico 1 di via Monteverdi. Un programma vario e molto piacevole: i musicisti hanno alternato l'esecuzione di celebri pezzi operistici a musiche da film, a canzone classiche. Protagonista Won Mi-Jung in arte «Wonsory» (nata a Seoul, Corea del Sud), soprano italo-coreano. Si è laureata in Canto alla HoShinUniversity of Music di KwangJu. Ha proseguito i propri studi in Italia, diplomandosi con il massimo dei voti in Canto e in Musica Vocale da Camera al Conservatorio di Musica «Arrigo Boito» di Parma dove ha imparato la tecnica vocale «Belcanto»; ha inoltre conseguito il Diploma in Canto all’Accademia Filarmonica di Bologna. Si è perfezionata nel repertorio operistico sotto la guida del leggendario soprano Mirella Freni (Biennio Superiore, Istituto Musicale di Modena). La sua voce è elegante, morbida e pura fino al registro acuto. Il Mantova Carlo Benatti, nato a Mantova, si è diplomato in Pianoforte, Canto Gregoriano, Composizione Organistica, Musica Corale e Direzione di Coro sotto la guida dei Maestri Paduano, Gaddi, Barzaghi, perfezionandosi alla scuola Diocesana di Brescia, all'Accademia Ambrosiana di Musica da Camera di Milano con Giancarlo Parodi, all'Accademia Chigiana di Siena come pianista accompagnatore nella classe di Severino Gazzelloni, alla scuola Hugo Wolf di Acquasparta, a Monaco di Baviera con Franz Lehrndorfer, a Monza con Arturo Sacchetti. Si è inoltre perfezionato in composizione con Antonio Zanon.

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale