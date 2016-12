Il meglio dell’agroalimentare mantovano per le strenne di Natale, grazie ai mercati di Campagna Amica che si terranno da venerdì 16 a sabato 24 dicembre. Nove le occasioni per poter acquistare i regali a chilometro zero e le specialità da portare in tavola nei giorni di festa. I produttori agricoli di Coldiretti metteranno a disposizione dei consumatori i tesori del Made in Mantova: dalla frutta alla verdura, dalla carne ai salumi, dal vino alla lavanda, fino al miele, ai formaggi, al riso e ai prodotti da forno, come i panettoni di Castello Lagusello. E non mancheranno specialità come lo zafferano e le erbe aromatiche. «La qualità è sempre il regalo più grande - spiega Giuseppe Groppelli, presidente di Agrimercato Mantova - . Mettere sotto l’albero i nostri prodotti significa fare strenne di valore che va ben oltre l’aspetto economico. Acquistando nei nostri mercati compriamo cibo a chilometro zero prodotto rispettando l’ambiente e più sano. E spesso aiutiamo giovani imprenditori che attraverso la vendita diretta riescono a trovare il giusto compenso per il loro lavoro». Secondo un’indagine Coldiretti, sulla base dei dati Deloitte, quest’anno lo shopping di Natale comporterà in media per gli italiani una spesa complessiva di 614 euro a famiglia destinata nell’ordine: per il 38% ai regali, per il 26% ai viaggi, per il 24% al cibo e per il 12% ai divertimenti al cinema, al teatro, nei concerti o nelle discoteche. Le spese per Natale, sottolinea la Coldiretti, sono sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno (-1%), ma superiori del 19% rispetto alla media dell’Europa. Si conferma una spinta verso spese utili.

