Una morte ingiusta, una famiglia avvolta dal senso di disorientamento e disperazione per la perdita di un componente che aveva ancora tanto da dare alla vita.

Nadir Perani è venuto a mancare venerdì 28 gennaio nella sua villetta di via Lonato a Castiglione delle Stiviere.

Ancora ignote le cause della tragedia in quanto l’autopsia dovrebbe essere fatta a giorni. Quel che è certo è che Nadir, dopo essersi chiuso nella sua camera come spesso faceva anche per più giorni, è stato rinvenuto dai soccorritori accorsi alla chiamata della madre preoccupata per l’eccessiva permanenza del figlio, quasi 48 ore, nella camera.

Domenica alle 15 la triste scoperta grazie all’intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118: inutili tutti i tentativi di rianimazione a causa di battito e respiro assenti.

Non riesce a capacitarsi di quanto sia accaduto la madre di Nadir che con grande dignità ci accoglie nella sua villetta e prova a spiegarci: «Secondo me si è trattato di un infarto. Spesso si chiudeva in camera sua e pertanto non mi sono certo allarmata inizialmente. Mi sento vuota: ho perso un figlio all’improvviso e non so nemmeno il perché. Restiamo in attesa dell’autopsia. Sento un grande dolore».

Nelle battute iniziali, subito dopo la scoperta del cadavere, si era ipotizzato di tutto, compreso il suicidio.

Tuttavia le persone che conoscevano Nadir sono rimaste indignate da questa supposizione garantendo che raramente avevano conosciuto una persona tanto piena di vitalità e di voglia di aiutare il prossimo. Non solo.

Amici e conoscenti hanno infatti invitato chiunque facesse questo tipo di ipotesi a non infangare la memoria di un grande uomo e ad informarsi prima di sentenziare insinuazioni capziose e prive di fondamento.

Molto amato e ben voluto dai suoi concittadini, Nadir, ha lasciato, oltre a una mamma, anche un fratello che lo stimava oltre ogni cosa.

Si tratta di Omar Perani che, tra le lacrime, riesce a trasformare in poche ma significative parole il ricordo vivissimo di suo fratello: «Non riesco a credere che io debba organizzare il suo funerale, non riesco ancora a concepirlo. Non so cosa lo abbia stroncato, sono anch’io in attesa di sapere.

Mio fratello era una persona tanto buona, ha sempre aiutato chiunque ne avesse bisogno e tutti gli volevano bene. Ora il suo corpo si trova a Mantova, in una camera mortuaria, in attesa dell’autopsia. Non ci sono parole per esprimere il dolore che provo».

Per quanto riguarda l’autopsia è ormai questione di ore e poi si potrà capire un po’ di più sulla morte dell’uomo, mentre è ancora da definire la data del funerale.

Si dice che un genitore non dovrebbe mai seppellire il proprio figlio: a breve si saprà la verità, ma nell’attesa c’è un’intera comunità che si sta stringendo attorno alla famiglia Perani, sia fisicamente che verbalmente per difendere il ricordo di una grande persona.

E questo è il più bel dono che Nadir ha lasciato in eredità a sua mamma e a suo fratello che lo custodiranno con cura nel loro cuore.

