Chi abita in queste zone, nella maggior parte dei casi ormai si è messo l’anima in pace. «Da anni la situazione è questa - dice qualcuno - Abbiamo chiesto interventi, raccolto firme e scritto lettere. Ma nulla è cambiato. Purtroppo non mancano episodi poco edificanti: spesso queste strutture diventano bivacco per qualche disperato e all’interno vi vengono gettati rifiuti e immondizia. E, soprattutto, perché quartieri residenziali devono ospitare casermoni degradati e abbandonati da anni? Perché dobbiamo subire questo scempio?» A Ponte Rosso, come se non bastasse, più volte sono stati segnalati episodi di piccolo spaccio. E, più di una volta, nei capannoni del quartiere qualcuno in cerca di riparo ha acceso piccoli falò di fortuna, rischiando alla fine di provocare un vero e proprio incendio. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

Ma, nonostante la situazione difficile, non si può certo dire che il Comune se ne stia con le mani in mano. A lavorarci è una squadra composta da tre assessori: Lorenza Baroncelli (rigenerazione urbana e del territorio), Nicola Martinelli (lavori pubblici) e Andrea Murari (ambiente e pianificazione territoriale). I tre amministratori spiegano che ci sono progetti e sono stati aperti tavoli con i proprietari degli immobili abbandonati e con le Ferrovie. Il tutto dovrebbe partire già da gennaio 2017. A Ponte Rosso è attesa una riqualificazione completa degli asfalti stradali e dei marciapiedi. Non solo. Al posto dell’immenso piazzale che costeggia la ferrovia verrà realizzata una grande area verde attrezzata «così da togliere cemento inutile e dare respiro al quartiere», spiega la Baroncelli. Verrà realizzata anche una pista ciclabile ed è previsto venga concessa l’agibilità a tutti gli appartamenti ora vuoti.

Ma la parte più complessa del lavoro dell’amministrazione comunale riguarda gli edifici incompiuti (in città noti come “magoni”). Tutti gli stabili sono infatti privati (a Ponte Rosso proprietaria è una banca) e il Comune, proprio perché si tratta di strutture private, non può intervenire né può imporre alcun intervento, se non le basilari opere di messa in sicurezza e a garanzia di igiene e sanità pubbliche. Ma la Baroncelli e Murari stanno lavorando da mesi - e qualche novità presto potrebbe arrivare - con i proprietari degli immobili per cercare le strade percorribili. Fermo restando che la soluzione migliore, dopo anni di abbandono, sarebbe forse la demolizione per fare spazio a strutture più utili e ricettive o a zone verdi. Per dare ossigeno e nuova vita a tre quartieri.

