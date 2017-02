«Regione Lombardia è già al lavoro e sta elaborando un piano specifico per garantire un elevato livello di protezione dei propri dati sensibili che sono circa un miliardo. Nei mesi scorsi si è insediato un Tavolo sulla cyber security e la recente legge 29/2016 'Lombardia è ricerca e innovazione' garantisce un quadro normativo adeguato per la sicurezza informatica non solo dell'istituzione ma di tutto il sistema regionale». Lo ha detto l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Open Innovation, Luca Del Gobbo, in merito alla vicenda di cyber spionaggio scoperta oggi a Roma dalle Forze dell'ordine e che avrebbe coinvolto anche il sito della Regione Lombardia.

«La tutela dei dati che circolano in rete e' essenziale - ha spiegato l'assessore -, ma al tempo stesso e' messa a repentaglio da attacchi continui. Abbiamo quindi avviato un deciso e concreto intervento di governance in materia di cyber security, attraverso politiche che assicurino l'inviolabilità delle informazioni e offrano forme protette di fruibilità dei dati».L'Italia è il Paese che ha sviluppato un alto numero di tecnologie basate sui sistemi di crittografia che permettono l'inviolabilità e la confidenzialità dei dati trattati. L'Europa, invece, ha la più' stringente regolamentazione a livello mondiale sulla privacy, di recente aggiornata dopo un lungo processo legislativo. Il General Data Protection Regulation - la più significativa revisione delle leggi sulla privacy dei dati in Europa in venti anni - avrà un profondo impatto su tutte le aziende tecnologiche, e in particolare su quelle della Silicon Valley che offrono servizi on-line in Europa.«In questo contesto così articolato - ha concluso Del Gobbo -, Regione Lombardia gestisce oltre un miliardo di dati e si candida a essere all'avanguardia rispetto alla loro valorizzazione, garantendo inviolabilità e protezione da una parte, e stabilendo dall'altra un nuovo patto tra l'Amministrazione e il cittadino, che offra una innovativa fruibilità' dei dati e aumenti la qualità deiservizi offerti e la loro sostenibilità nel tempo».