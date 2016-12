MANTOVA (iml) Chi non ha mai ordinato al bar il classico «spritz» come aperitivo? Tutti, o quasi. Molti meno invece avranno mai assaggiato la versione «molecolare» dell’aperitivo più gettonato, o non ne avranno neanche mai sentito parlare. Spritz Aperol Destrutturato, un nome un programma. Di che si tratta? Presto detto. Abbiamo separato gli elementi fondamentali, il Prosecco e l'Aperol, sferificando il secondo e ponendolo sotto forma di palline nel primo. Le palline di Aperol si presentano come un morbido contenitore (anche lui a base del noto liquore) che si rompe in bocca liberando l'ingrediente che col prosecco che formerà sul posto lo spritz. L'effetto è veramente curioso. Con il termine cucina molecolare si indica un nuovo modo di interpretare la gastronomia, di presentare le pietanze, di interpretare i cibi.

Nella sua filosofia, la cucina molecolare consiste nello studio dei fenomeni chimici che danno vita alle trasformazioni degli alimenti durante la loro preparazione. Caratterizzata dallo studio approfondito del comportamento delle molecole presenti negli alimenti durante le fasi di preparazione e cottura.

Non preoccupatevi, la sferificazione è molto più semplice di quanto si creda. Il sito www.maisazi.com suggerisce di muoversi con precisione, rispettando rigorosamente le indicazioni.

Ingredienti per due persone:

due mezzi flûte di prosecco;

poca acqua minerale molto gassata (meglio Seltz);

100 cc di Aperol;

0,8 g di arginato di sodio (E401);

3 g di cloruro bi-idrato di calcio (E509);

600 cc di acqua.

Le sfere di Aperol. Versate l'Aperol in un bicchiere trasparente, aggiungete l'arginato di Sodio e girate bene. L'arginato nell'Aperol fa fatica a sciogliersi, anzi sembra proprio non sciogliersi. Non preoccupatevi. Fatelo a pezzi con un mestolo e poi lasciatelo quindici minuti a riposare girando di tanto in tanto. Vedrete l'Aperol diventare più denso, dato che l'arginato (o alginato) è un addensante. Nel frattempo versate il Cloruro di Calcio nell'acqua in una ciotola. Girate bene, versate in un bicchiere trasparente alto e stretto sino quasi a riempirlo. Tenetelo pronto.

Con un mestolo di legno prendete un po' dell'Aperol addensato e lasciate cadere una goccia alla volta nella soluzione di cloruro di calcio. Vedrete le sfere diventare leggermente più dense e scendere verso il basso. Andate avanti sino ad ottenere le palline che vi servono qualcuno le chiama caviale, data la somiglianza con le famose e costose uova di storione.

Lasciatele un paio di minuti nella soluzione, versate il contenuto del bicchiere nella ciotola contenente il resto dell'acqua, trattenendo le sfere con un colino da tè. Immergete il colino con le palline in un contenitore con acqua pulita, in modo da sciacquarle bene (comunque il cloruro di calcio non è dannoso per l'uomo). Versate il prosecco fresco nei due flûte, aggiungete l'acqua minerale gassata, versatevi le sfere di Aperol e servite. Se volete, aggiungete una piccola scorza d'arancia. Non mettete la fetta, perché si noterebbero meno le sfere. Una curiosità: si dice che l'idea dello spritz l'abbiano avuta i soldati dell'Impero austriaco arrivati nella Repubblica Serenissima che, per alleggerire l'elevata gradazione alcolica dei vini veneti, li allungavano con acqua frizzante. Da qui l'origine del nome, dal verbo tedesco austriaco spritzen, che significa «spruzzare», il gesto appunto di allungare il vino con l'acqua frizzante

Leggi tutte le notizie su "Mantova 7"

Edizione digitale