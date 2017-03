Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Amato, Comandante Interregionale Carabinieri «Pastrengo» di Milano, con competenze su tutto il nord-ovest, presso la prestigiosa e storica Sala Radetzky del Circolo di Presidio di via Brera in Milano, ha consegnato al colonnello Fabio Federici, attualmente comandante provinciale di Mantova, ma all’epoca di fatti comandante provinciale dei carabinieri di Asti, un Encomio Solenne per la direzione della delicata indagine sul «caso di Elena Ceste», la povera casalinga di Costigliole d’Asti, madre di 4 figli, ritrovata cadavere dieci mesi dopo la scomparsa, il cui marito, Michele Buonincontri, vigile del fuoco, principale sospettato, è stato arrestato e poi condannato, in rito abbreviato, proprio lo scorso 15 febbraio dai giudici di secondo grado di Torino a trent’anni per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Nella circostanza, il Generale Amato ha altresì premiato tutti i componenti della squadra speciale istituita ad Asti, denominata in codice «Criminal Mike Unit». In particolare, il personale dell’unità speciale, diretta dal colonnello Federici, nei mesi ha posto in essere un’indagine monumentale, conducendola con un metodo multidisciplinare e scientifico, che è stata compendiata in diverse migliaia di pagine, portando alla stesura di una «prova logica», sintesi di un quadro probatorio indiziario molto forte, supportato da numerosissime ore di intercettazione ambientali e telefoniche, testimonianze, accurati sopralluoghi, analisi tecno/scientifiche, biologiche, geobiologiche, indagini di tipo psichiatrico e psicologico, come ad esempio l’autopsia psicologica. Per i preziosi contributi offerti nell’indagine i premiati sono stati inoltre destinatari di una lunga lettera di elogio da parte del magistrato titolare delle indagini, il Sostituto Procuratore astigiano dottoressa Laura Deodato, che ha sostenuto, tra l’altro, l’accusa anche presso la Corte d’Appello di Torino.

