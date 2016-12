Mantova (ces) I clienti del Compro Oro sono sempre più numerosi e di tutte le categorie e sono gli attori di un giro d’affari che vale miliardi di euro ogni anno. Almeno un italiano su 4 nell'ultimo anno, è entrato in questi piccoli e grandi punti vendita per disfarsi dei tesoretti di famiglia incassando in tempo zero poche centinaia di euro. Sempre più persone decidono di fronteggiare la crisi trasformando l’oro e l’argento di famiglia in denaro fresco. Questa operazione è stata sicuramente facilitata dal proliferare di negozi «compro oro» di ultima generazione che propongono un servizio completo e affidabile. Ma come funziona questo baratto del «compro oro»? La prima fase della vendita è la valutazione degli oggetti usati. Solitamente il negozio ritira qualunque prezioso in oro, argento o platino, dalle collane agli anelli, dagli orologi ai soprammobili, dai braccialetti alle spille. Non importa se l’oggetto è integro o funzionante, quello che decide il suo valore è il quantitativo di oro e argento con cui è stato realizzato. Per capire come funziona un negozio di questo tipo bisogna per l’appunto considerare che il guadagno deriva dalla rivendita di metalli preziosi, oro e argento su tutti, e non dell’oggetto in sé, tranne particolari eccezioni in caso di prodotti rari o pregiati. Senza dubbio la fase più interessante e controversa riguarda la quotazione, che viene fatta sul momento in base a due fattori, il peso dell’oggetto e la caratura o titolo del metallo. Il personale utilizza bilance omologate di precisione e programmi software automatici che sono in grado di calcolare il prezzo di acquisto in relazione alle migliori quotazioni di mercato. Tutto avviene alla luce del sole, davanti agli occhi del cliente che può decidere in assoluta libertà se l’offerta è all’altezza delle sue aspettative. Dopo l’approvazione scritta della transazione, il cliente riceve subito il denaro in contanti, oppure con bonifico bancario o assegno a seconda delle sue preferenze. Viene quindi emessa una ricevuta con i dati della compravendita, al fine di tutelare entrambe le parti, venditore ed acquirente, sotto ogni punto di vista.

