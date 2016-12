Piazzali spogli che la notte, semibui, diventano rifugio per coppie più o meno regolari che cercano intimità. Condomini che potrebbero ospitare centinaia di inquilini ma dove in realtà vivono una manciata di persone - tra questi anche qualche senza fissa dimora abusivo in cerca di riparo. Scheletri di magazzini e centri servizi incompiuti e abbandonati da anni. Questo, purtroppo, è ciò che più salta all’occhio in tre quartieri alla periferia di Mantova, stretti tra Porto Mantovano e il capoluogo. Si tratta delle aree note come Cittadella, Ponte Rosso e Colle Aperto.

A Cittadella, su una delle rotatorie lungo via Verona, svetta il guscio di quello che sarebbe dovuto essere un centro servizi. Ma che, in realtà, nemmeno è mai nato. Resta solamente uno scheletro grigio, abbandonato da anni, realizzato in cemento. Tutto intorno una rete da cantiere a delimitare una terra di nessuno nella quale finiscono i rifiuti gettati da qualche incivile. Stessa situazione a Colle Aperto. Nel bel mezzo di una zona altamente residenziale fatta di villette e condomini, giusto dietro la chiesa di quartiere, fa bella mostra di sé un enorme complesso incompiuto. Pure questo, nei progetti iniziali, era previsto diventasse un centro servizi con uffici e qualche attività commerciali. In realtà da 15-20 anni lì c’è il nulla: solamente la struttura portante contornata da un cantiere appena avviato e poi mai concluso. Ma la situazione peggiore è forse quella di Ponte Rosso. Tra strada Gambarara e il confine con Sant’Antonio di Porto Mantovano, è una sinfonia di cemento inutilizzato. Da anni, lì, sorgono due enormi capannoni di cui sono state costruite le mura perimetrali e il tetto. Tutt’attorno erbacce che crescono senza posa a nascondere rifiuti abbandonati. Non solo. In fondo a Ponte Rosso si trova un comparto abitativo composto di almeno quattro o cinque condomini: potrebbero contenere, a spanne, un migliaio di persone. In realtà lì vivono non più di una ventina di inquilini - alcuni abusivi. Il tutto circondato da immensi pizzali vuoti, di notte sostanzialmente bui, per anni luogo perfetto per coloro che cercano un po’ di solitudine e intimità. Non è finita. Lungo tutto il quartiere di Ponte Rosso, corre la ferrovia che collega Mantova e Verona: tra l’area stradale e la massicciata ferroviaria non vi è alcuna protezione (se non sterpaglie e qualche albero) e spesso i binari vengono attraversati da pedoni imprudenti. Fortunatamente, ad impedire l’accesso ai piazzali, di recente sono stati installati panettoni stradali che almeno dissuadono l’andirivieni notturno. Insomma un trionfo di asfalto, cemento e prefabbricati abbandonati, ormai entrati nella quotidianità dei residenti ma che di certo non fanno una gran figura se paragonati con le bellezze del centro rinascimentale di Mantova.

